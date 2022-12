Pelé i stadig bedring – forblir på sykehuset inntil videre

Den brasilianske fotballegenden Pelé (82) er på bedringens vei etter å ha blitt innlagt på sykehus for en luftveisinfeksjon som ble forverret av coronasykdom.

SYK: Pelé har vært innlagt på sykehus den siste tiden.

NTB, VG

19 minutter siden

Pelé har vært innlagt ved Albert Einstein-sykehuset i São Paulo den siste tiden, og mandag kom medisinerne med en ny oppdatering på fotballegendens helsesituasjon.

«Pasienten fortsetter å vise framgang i den kliniske statusen, særlig med hensyn til pustefunksjonen. Han er fortsatt på et ordinært rom, er bevisst og har stabile vitale tegn», heter det i en uttalelse.

Det gis ingen informasjon rundt når det kan bli aktuelt å skrive Pelé ut.

82-åringen ble innlagt 29. november for at det skulle gjøres en ny vurdering av cellegiftbehandlingen han mottar for å bekjempe tykktarmskreften han ble operert for i februar. Han har fulgt Brasils kamper under Qatar-VM fra sykesengen.

Etter kampen mot Sør-Korea viste de brasilianske spillerne sin støtte til Pelé med et stort banner. (NTB)