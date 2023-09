Ny Hareide-smell: Tapte for Luxembourg

(Luxembourg – Island 3–1) Åge Hareide (69) har langt fra fått noen ideell start på sitt nye liv som islandsk landslagssjef. Fredag ble det et nytt tap i Luxembourg.

TUNG START: Åge Hareide ser bekymret ut i Luxembourg. Vis mer

Publisert: 08.09.2023

Hjemmelaget vant etter en straffescoring av Maxime Chanot, pluss spillemål av Yvandro Borges Schanches og Danel Siani. Hakon Arnar Haraldson reduserte for Island.

Kongsvingers midtstopper, Lars Krogh Gerson, kom inn i 2. omgang til sin 93. landskamp for Luxembourg.

For Hareide ble det tap nummer tre på tre kamper. Island tapte 1–2 for Slovakia og 0–1 for Portugal hjemme på Laugardalsvöllur i juni.

Etter å ha vært landslagssjef både i Danmark og Norge, er veterantreneren i gang med et nytt eventyr på sagaøya.

– Denne gang er ting annerledes enn da jeg gjorde et mini-comeback i Malmö i fjor. Denne gang er det et lengre engasjement, og i tillegg er det en konkret ende der fremme med tanke på at det er en målsetting om å nå et EM-sluttspill i Tyskland 2024, sa Hareide til VG i april.

Stillingen i Islands gruppe Vis mer

Islendingene har bare tatt poeng mot tabelljumbo Liechtenstein – seier 7–0 – i starten av EM-kvaliken og før Hareide ble ansatt.

Nå ser det ikke lyst ut for landslaget som tok EM med storm og slo England i 2016. Da med Lars Lagerbäck som en av to landslagssjefer. Island kom også til VM-sluttspillet i 2018.

For Luxembourg er situasjonen helt motsatt. Mininasjonen har lenge vært en miniputt i europeisk fotball, men kjemper nå om plass i EM-sluttspillet. Luxembourg har 10 poeng etter fem kamper og ligger à poeng med Slovakia på 2. plass.

Mandag venter Portugal og Cristiano Ronaldo for Luxembourg, mens Hareide & co. møter Bosnia-Hercegovina hjemme på Island.

Portugal topper gruppen etter 1–0 mot Slovakia på bortebane fredag. Manchester Uniteds Bruno Fernandes avgjorde med en scoring rett før pause.

