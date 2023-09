Solbakken har gjort helomvending – varsler prat med Haaland

LILLESTRØM (VG) Torsdagens privatlandskamp mot Jordan lå an til å bli et rent reservelag. Slik blir det ikke, forteller Ståle Solbakken (55).

forrige





fullskjerm neste NY SAMLING: Ståle Solbakken hadde på seg caps i solen på Vigernesjordet. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG





Publisert: 04.09.2023 16:54

– Den har jeg snudd litt på. Noen spillere trenger den Jordan-kampen for å være optimalt forberedt til Georgia-kampen.

Landslagssjefen forteller at han allerede har klart for seg åtte-ni av spillerne som skal starte den viktige EM-kvalifiseringskampen mot Georgia. Men før det skal de altså spille en treningskamp.

– Noen av de spillerne vi har tiltenkt spilletid i den Georgia-kampen trenger spilletid i Jordan-kampen, sier Solbakken, og varsler at han skal ta en prat med spillerne om deres ønsker.

SOLID OPPMØTE: Det var flere pressefolk enn spillere til stede på mandagens trening. Vis mer

Har ikke snakket med Haaland

Solbakken nevner midtstopper Leo Skiri Østigård som en av spillerne som har godt av kamptrening. Han spilte mye i sesongoppkjøringen, men siden har det blitt lite spilletid i Napoli.

I forrige uke avslørte Solbakken at kaptein Martin Ødegaard hadde ytret ønske om å spille kampen. På spørsmål om Erling Braut Haaland har gjort det samme, svarer Solbakken at han ikke har fått tid til å snakke med spissen ennå.

– Jeg rakk akkurat en handshake før lunsjen, så jeg har ikke snakket med ham om hans tilstand overhodet, sier Solbakken – og svarer avkreftende på at Manchester City har kommet med noen ønsker.

Uvanlig grep

På mandagens trening på det solfylte Vigernesjordet var det skralt oppmøte. Kun et fåtall spillere fåtall spillereØrjan Håskjold Nyland, Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Leo Skiri Østigård, Julian Ryerson, Sander Berge, Jesper Daland, Jørgen Strand Larsen. deltok på treningen, og også publikum glimret med sitt fravær til tross for at hele treningen var åpen.

Nå har landslaget også tatt et uvanlig grep: Rett etter kampslutt mot Jordan skal de spillerne som ikke kom på banen gjennomføre en vanlig trening.

Dermed kan publikum som tar turen til Ullevaal stadion bli værende for å se treningen etter torsdagens kamp mot Jordan, hvor det foreløpig kun er solgt 7500 billetter.

Solbakken later imidlertid til å være relativt uforstående til opplegget:

– Det lurer jeg på også, sier Solbakken – og sier:

– Da er jeg opptatt av kamp og å snakke med dere. Det er en trening for de som ikke har spilt kampen, så det er ikke mer hokus pokus enn det.

– Men da kan barn og alle komme og se på treningen rett etter kampen?

– Ja, du og barna, svarer Solbakken.

DUKKET OPP: Mens resten av spillerne ankom i bussen, møtte Ørjan Håskjold Nyland opp direkte. Vis mer

Årsaken til det uvanlige opplegget er at samlingen er veldig lang. De vil heller gjennomføre trening torsdag og at spillerne får fri på fredag.

– Den viktigste kampen kommer til slutt. Vi vil gjerne gi spillerne en pause underveis for å unngå hotelldøden, forteller Solbakken.