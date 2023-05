Knutsen raste etter baklengsmålet – Glimt fikk revansje mot LSK

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 1–2) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (54) klikket på sidelinjen da Lillestrøm utlignet, men to mål av Faris Pemi (22) sørget for at nordlendingene stikker av på toppen av tabellen.

UTLIGNET: Akor Adams utlignet til 1–1 for Lillestrøm. Måten målet kom på, fikk Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til å kaste fra seg penn og notatblokken i frustrasjon.





Men følelsen kunne vært helt annen. På stillingen 1–0 til Bodø/Glimt spilte Lillestrøm med én mann mer i en kort periode.

– Utilgivelig, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Høyrebacken Omar Elabdellaoui hadde nettopp forlatt banen med skade.

Etter tilsynelatende å ha slitt med smerter en periode, måtte backen til slutt kaste inn håndkleet. Brice Wembangomo skulle inn, men var ikke klar da Elabdellaoui forlot banen.

Følgelig var det Hugo Vetlesen som var fungerende høyreback da Lars Ranger slo et glimrende innlegg, som ble nikket i mål av formspissen Akor Adams. Nigerianeren fikk stå oppsiktsvekkende alene på bakre stolpe og utlignet til 1–1.

På sidelinjen reagerte Kjetil Knutsen med å kaste notatblokken sin i bakken.

– Vi bruker for lang tid. Vi bruker for lang tid til å gjøre spillerne klar. Det kunne straffet seg i dag. Heldigvis samlet vi oss. Det skal vi ikke se igjen i Bodø/Glimt. Vi har egentlig et ansvar alle mann, forklarer Knutsen.

– Sikringen min gikk, det var ikke bra. Det er heller ikke bra at sikringen går, men så lenge det er kulepenn og papir, så er det ikke så farlig, smiler Knutsen.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah mente det var helt hodeløst håndtert av nordlendingene.

Midtbanegeneralen Patrick Berg var også særdeles lite tilfreds med baklengsmålet.

– Det er noe som ikke skal skje, sier Berg til VG.

Tross den store blemmen påførte Faris og Glimt Lillestrøm det første hjemmetapet for sesongen.

Den første av to scoringer kom etter en stygg feil av Lillestrøm-stopper Espen Garnås.

Bodø/Glimt vant ballen på kanten av sekstenmeteren til Lillestrøm. Det påfølgende innlegget fra danske Albert Grønbæk var perfekt, og på bakre stolpe tok kraftspissen Faris to steg og stanget inn seiersmålet for gjestene.

Det er kun halvannen uke siden Lillestrøm sikret seg cupfinalebillett med seier på samme bane, men i serien ble det tre poeng i år som i fjor. 4–1-seieren 1. oktober i fjor var også forrige gang Glimt vant en kamp på naturgress. Siden har de tapt fem strake kamper fem strake kamperArsenal (0-3), Zürich (1-2), Rosenborg (2-3), Lech Poznan (0-1) og Lillestrøm (0-1)..

Ti minutter etter utligningen til Adams stanget Faris ballen i mål for andre gang.

Da tok det fullstendig av i den tettpakkede bortesvingen bak målet til Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen. Kveldens to scoringer var Faris’ andre og tredje mål i Eliteserien denne sesongen.

Bodø/Glimt har nå 16 poeng på seks kamper og topper tabellen. De har en luke på seks poeng ned til Brann, som tar imot Sandefjord mandag kveld. Neste helg får nordlendingene besøk av Rosenborg og en hardt presset Kjetil Rekdal.