Svensken som ble norske fotballnerders helt

Erik Niva har vært sportsjournalist i Aftonbladet siden 2003. De siste årene har han fått oppmerksomhet for podkasten «When We Were Kings». Han forteller at han vet når podkasten skal ta slutt, men at den har noen år igjen.

Episodene i podkasten «When We Were Kings» varer i timevis. Likevel har svenskene Erik Niva og Håkan Andreasson gjort den til et fenomen også her til lands.

11 minutter siden

Kan du tenke deg å høre en 2 timer og 17 minutter lang fortelling om Irans VM-lag fra 1998?

Eller hva med 3 timer og 16 minutter om Degerfors IFs 1993-sesong? 11(!) timer om Lionel Messi, anyone?

Høres en podkast med de ingrediensene ut som en lyttersuksess? Nja.

Den svenske journalisten og forfatteren Erik Niva syntes i hvert fall ikke det da Aftonbladet-kollega Håkan Andreasson foreslo at de skulle starte en historisk fotballpodkast.

160 episoder senere er podkasten «When We Were Kings» blitt et fenomen. I Sverige er den landets mest populære sportspodkast.

Den har fått fotfeste også i Norge. For ett år siden måtte man sette opp et ekstra arrangement da duoen hadde liveshow i Oslo.

Hvordan har de klart å gjøre den litt merkelige oppskriften til suksess?