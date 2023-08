Norsk videodømming får svenskeslakt: – Fullstendig havari

Det ble betent stemning på svensk TV da den norske fotballdømmingen anno 2023 var et tema.

OPPGITT: Tidligere svensk fotballspiller og nå TV-ekspert Emelie Ölander er ikke imponert over den norske videodømmingen i år. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 12:53

Den svenske rettighetshaveren Discovery sendte i sommer et team til Norge for å vise sine seere hvordan videodømmingen (VAR) fungerer.

Kanskje gjorde de det etter å ha sett noen av disse kontroversielle situasjonene fra årets sesong:

Etter at en ni minutter lang reportasje ble vist på svenske TV-skjermer, tok ekspertene i studio debatten videre.

– Det er havari, sier tidligere landslagsspiller Emilie Ölander (34).

Hun synes svært lite om det hun har sett av VAR i Norge.

– Det er litt som kapteinen på Titanic, som sa at båten ikke kunne synke. Men de har allerede truffet isfjellet.

Kapteinen på Titanic i dette tilfellet er «VAR-snabben» «VAR-snabben»En av VAR-herrene i Discoverys reportasje. Knut Kristvang, daglig leder i Fotball Media, dommersjef Terje Hauge, konkurransedirektør Nils Fisketjønn og dommerveileder Espen Berntsen er noen av dem som snakker. fra TV-reportasjen, som er fornøyd med norsk VAR tross kun fem kameraer i bruk.

I fotball-VM for herrer ble det brukt 42 kameraer.

– Da må vi forstå at vi prater om helt andre saker. Det er fullstendig havari, sier Ölander om forskjellen på antall kameraer.

Ekspert Alexander Axén er ikke på samme lag som Ölander.

– Antall kameraer er som det er. Men fem og 13 kameraer fem og 13 kameraerDet varierer fra kamp til kamp på antall kameraer i Eliteserien. Det er kamper med 5, 8, 10 og 13 kameraer. iblant gjør at det blir urettferdig. Det burde være det samme på alle kamper. Vi kan alltid diskutere selve VAR, sier han og fortsetter:

– Mange tror jo at alle feil går vekk ved VAR. Det stemmer ikke, men de store åpenbare feilene forsvinner.

– Man skal også vite at med fem kameraer, da har man fire kameraer med ett bak mål. Men det er ikke noe kamera bak det andre målet. Altså ... sier Ölander ganske oppgitt.

EKSPERTDUO: Emelie Ölander og Alexander Axén avbildet ved en annen anledning. Vis mer

Hun trekker frem supporterne i VAR-debatten.

– Vi må huske at hvem er fotballen til for, hvorfor spiller vi, hva driver interessen, pengene, underholdningen, gleden og sorgen? Det er supporterne, svarer hun på eget spørsmål.

Da bryter Axén inn.

– Kan du love meg det, Emelie?

– Aldri sende dritt mot dommerne eller slakte dem noe som helst. Bare akseptere at de gjør feil. Men det fungerer ikke slik, og det vet du også.

Hun sukker.

– Kom igjen ...

– Kom igjen med hva? spør han undrende med armene ut i været.

– Det er ikke slik at VAR tar bort det (dommerfeil), svarer hun.

Axén kontrer med at videodømming vil få bort de store dommerfeilene.

Da henviser Ölander til Premier League der det fra offentlig hold skal ha kommet en beklagelse til Wolverhampton etter straffesituasjonen i kampen mot Manchester United.

Diskusjonen stopper da programlederen må bryte inn fordi de må videre i programmet.

Dømmingen i Premier League fikk hard kritikk etter dette i første serierunde:

I nevnte Discovery-reportasje ble også Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson intervjuet. Klubben har snudd og er nå imot VAR.

– Det har fungert katastrofalt i Norge, så enkelt er det. Det må vi være ærlige på, sier Jonsson til svensk Discovery.

Knut Kristvang, daglig leder i Fotball Media, mener VAR fungerer i Norge.

Fakta Slik vil Norges Fotballforbund forbedre VAR VG hadde nylig en sak på hvordan norsk fotball skal forbedre VAR. Du kan lese mer i detalj ved å klikke på denne lenken. De fire hovedpunktene er: Tidsbruken ved VAR-inngripen

Flere kameraer på arenaen

Kamera på mållinjen

Hvordan VAR-avgjørelsene presenteres på arenaen Vis mer

– VAR fungerer i Eliteserien. Det viser tall vi har når det gjelder VAR-inngripener så langt i sesongen, skriver han i en SMS til VG.

– Det skulle vel nesten mangle at dere har omgjort situasjoner på grunn av VAR?

– Ja, det er jo det VAR er til for. Å få flere korrekte avgjørelser totalt sett i sesongen.

VAR-prosjektleder Knut Kristvang (t.v.) og Dommersjef i NFF Terje Hauge under pressetreff på Ekebergsletta om introdusering av VAR i 2022. Vis mer

– Poenget med det var at dersom man sier at VAR ikke fungerer med det oppsettet som vi har, så synes jeg ikke det stemmer. Og at man ikke kan sammenligne alt med for eksempel VM. I så fall er det mange ligaer som ikke tåler sammenligningen.

Konfrontert med kritikken til Ölander på antall kameraer svarer Kristvang følgende:

– Det er riktig at vi ikke kan sammenligne vår produksjon i Eliteserien med VM, Champions League eller Premier League. Og det har vi heller aldri gjort siden vi bestemte oss for å innføre VAR i Eliteserien.

Han legger til at grunnproduksjonen skal økes fra fem til seks kameraer i noen kamper de kommende rundene.