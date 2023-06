United.no: Norges U19-kaptein nektes EM-deltagelse

Manchester United skal ikke tillate at Isak Hansen-Aarøen (18) spiller for Norge i U19-EM neste måned.

Det skriver united.no, som spekulerer i at Hansen-Aarøen er tiltenkt en plass med A-laget under den kommende sesongoppkjøringen. Tromsøværingen debuterte for Manchester United i en treningskamp forrige sommer. Han forlot Tromsø og ble en del av den engelske storklubbens akademi i 2020.

Parallelt har midtbanespilleren vært kaptein for U19-landslaget, som kvalifiserte seg til det VGTV-sendte europamesterskapet på Malta neste måned.

– Jeg har ikke fått snakket med Isak om det. Han har vært på ferie i Syden. Jeg har ikke info om det akkurat nå, sier pappa Sverre Aarøen til VG.

Det har heller ikke lykkes VG å få tak i spilleren selv tirsdag kveld.

EM er ikke på en såkalt internasjonal dato. Dermed kan de aktuelle spillernes klubber selv bestemme hvem som får lov til å være med.

VG er kjent med at det norske U19-landslaget har hatt utfordringer med å få grønt lys på alle spillerne landslagssjef Luis Pimenta har ønsket seg.

– Troppen blir offentliggjort i morgen klokken 14.00, sier Pimenta til VG, uten ønske om å kommentere informasjonen om lagkaptein Hansen-Aarøen.

Fakta Slik sendes Norges gruppespillkamper i U19-EM Tirsdag 4. juli kl. 18.00

Norge – Hellas på VG, NRK 2 og i NRK TV. Fredag 7. juli kl. 21.00

Island – Norge på VG, NRK 3 og i NRK TV. Mandag 10. juli kl. 21.00

Spania – Norge på NRK 3, i NRK TV og på VG+ Søndag 16. juli kl. 21.00

Finalen sendes på VG, NRK 3 og i NRK TV. Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Vis mer

A-laget til Manchester United spiller deres første treningskamp for sommeren mot Leeds på Ullevaal stadion 12. juli. U19-EM arrangeres fra 3. til 16. juli.

Etter at Norge slo Frankrike og sikret EM-billett i mars, uttalte Pimenta følgende:

– Vi har slått ut en av de største kandidatene til å vinne EM. Derfor må vi bare akseptere den statusen vi har fått. I mesterskapet i Malta kommer motstanderne til å se oss som en kandidat til å løfte trofeet, sa portugiseren til NFFs nettside.

Den norske troppens potensielt mest kjente spiller er Andreas Schjelderup (19), som i januar ble kjøpt av portugisiske Benfica for over 150 millioner kroner.

