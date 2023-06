Naby Keïta klar for ny klubb

Midtbanespiller Naby Keïta (28) returnerer til Bundesliga etter at kontrakten med Liverpool gikk ut.

TILBAKE TIL TYSKLAND: Naby Keïta spilte fem sesonger for Liverpool.

09.06.2023 13:29 Oppdatert 09.06.2023 13:43

Werder Bremen har sikret seg signaturen til Keïta på en gratis overgang. Det skriver den tyske klubben på Twitter fredag ettermiddag.

Keïta fikk ikke fornyet kontrakten med Liverpool etter sesongen. Guineaneren spilte fem sesonger i den engelske storklubben, men nå flytter han tilbake til Tyskland. Før overgangen til Liverpool i 2018, spilte han to sesonger i RB Leipzig.

28-åringen noterte seg for 11 mål og syv assist på 129 kamper for Liverpool. Nå blir det spill for klubben som endte på 13. plass i Bundesliga denne sesongen.