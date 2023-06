Feller nådeløs dom over Rekdals RBK-prosjekt: – En katastrofe

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal (54) skal ifølge VGs opplysninger ha fått sparken. Én ekspert er overhodet ikke overrasket, mens en klubbhelt sliter med å ta innover seg avgjørelsen.







16.06.2023 13:10 Oppdatert 16.06.2023 14:10

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er på sin side klokkeklar på at han ikke er overrasket over Rosenborg-styrets valg om å kvitte seg med Rekdal og assistenttrener Geir Frigård.

– Det er ikke overraskende etter det Rosenborg har levert i vinter og i vår. Spillemessig har det vært en katastrofe, resultatmessig har det vært elendig, vurderer Mathisen og fortsetter:

KLAR TALE: Fra TV 2-ekspert Jesper Mathisen, her avbildet en gang i 2021.

– Når vi har sett det vi har sett, med misnøyen fra «Kjernen KjernenRosenborgs supportergruppering» og andre som har sagt at dette ikke er det RBK skal være, så er det ventet. For i år har det blitt levert fryktelig svakt.

Det var Nidaros som først fredag meldte at Rekdal og Frigård var ferdige som trener i trønderklubben.

VG sitter på de samme opplysningene og at tidligere Ranheim-trener og i dag trenerutvikler i Rosenborg, Svein Maalen, blir en midlertidig løsning.

Slik har Rosenborg prestert i Kjetil Rekdals halvannet år i klubben:

Grafikk: sofascore.com

Ifølge VGs opplysninger blir avgjørelsen kommunisert av klubben rundt klokken 14:00.

Rosenborg-styrets avgjørelse om å sparke Rekdal kommer etter en vinter og vår der klubben har prestert langt unna omgivelsenes forventninger.

Laget røk ut i andre runde i cupen mot 2. divisjonslaget Stjørdals-Blink

I serien ligger trøndernes fotballflaggskip på en niendeplass. De står bokført med tre seire, fire uavgjort og fire tap.

Rekdals siste kamp som Rosenborg-trener ble 2–2-kampen mot Stabæk på Nadderud sist helg.

Slik ser statistikken ut for Rosenborg så langt i 2023-sesongen:

Grafikk: sofascore.com

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli er overrasket over tidspunktet sparkingen skjer på, men mener det var uunngåelig slik situasjonen har vært i mange, mange uker.

– Tidspunktet har nok med at styret vil forsikre seg om at de har gjort alt på grundig vis og ikke gjør noen tabber slik Rosenborg har gjort før i lignende situasjoner.

– Hvorfor var dette uunngåelig?

– Det er fordi presset fra omgivelsene er så voldsomt. Det som skjer nå handler mer om ytre press og de voldsomme mekanismene som oppstår når så mange går mot Rekdal, enn at det er en grunnleggende prinsipiell beslutning om at han er feil mann for Rosenborg.

Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, her avbildet fredag på Ullevaal stadion i forbindelse med landslagets trening og pressekonferanse.

– For eksempel har deler av supporterne gått hardt ut. Det er nesten umulig å snu når de har tatt det standpunktet de har tatt. Da blir hverdagen til Rosenborg-ledelsen håpløs over tid.

Løfaldli påpeker at styret utviste bunnløs tillit tidlig i mai. Han oppfattet tilliten til å være betinget og fra kamp til kamp noen uker senere.

– Det går ikke. Det er jo et utslag av det voldsomme presset fra omgivelsene og et styre som er urutinerte og ikke har vært borti dette før, sier Adressa-kommentatoren.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen ble overrasket og spurte seg selv om «dette er riktig», da nyhetsvarslene kom fredag formiddag.

Forutsatt at informasjonen fra både Nidaros og VG stemmer, svarer den tidligere Rosenborg-legenden følgende:

– Det er ingen tvil om at dette har vært langt under pari. Langt unna det man håpet og forventet hvis man ser på Rekdals halvannet år som sjef, sier han innledningsvis.

OVERRASKET: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, her avbildet en gang i 2019.

«Mini» trodde imidlertid at trenerteamet skulle få jobbe gjennom landslagspausen, få ha ansvaret i de kampene mot Sarpsborg 08 og Aalesund, og gjøre opp en slags status da.

– Jeg er overrasket, medgir han.

– Og så mener jeg at hvis man synes noe er dårlig så må du komme opp med et bedre svar og i dette tilfellet et annet alternativ. Det kan jo være at klubben har jobbet med alternativer og sett på hva som er mulig, sier «Mini».