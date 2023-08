Fransk storavis: Neymar vil forlate PSG

Den brasilianske superstjernen Neymar (31) skal ifølge den franske storavisen L’Equipe ha informert Paris Saint-Germain om at han ønsker å forlate klubben allerede denne sommeren.

VIL ANGIVELIG BORT: Den franske storavisen L’Equipe skriver mandag kveld at Neymar skal ha fortalt PSG-ledelsen at han vil bort fra klubben. Vis mer

Avisen skriver at Neymar har informert klubbpresident Nasser al-Khelaifi om at han vil bort fra den franske hovedstaden.

Neymar har i utgangspunktet kontrakt til sommeren 2025.

Flere spanske medier, deriblant Football Espana og Sport, melder også at den brasilianske stjernen skal ønske seg en retur til Barcelona – seks år etter at han forlot klubben.

Det rapporteres om at klubbpresident Joan Laporta presser på for en låneavtale, men Barca-trener Xavi skal imidlertid være lunken til at 31-åringen returnerer til Camp Nou.

Xavi, som spilte sammen med Neymar i to sesonger i den katalanske storklubben, tror at en eventuell overgang for Neymar vil påvirke stemningen i klubben. Det melder spanske Marca.

Se høydepunkter fra PSGs treningskamp mot Inter her:

Det har vært mye skriverier rundt den franske hovedstadsklubben i sommer. For i tillegg til Neymars usikre fremtid har sagaen om Kylian Mbappé preget avisspaltene både i og utenfor Frankrike.

I juni sendte Mbappé et brev til PSG der han fortalte ledelsen at han ikke ønsket å forlenge kontrakten – som løper ut neste sommer. 24-åringen har likevel sagt at han vil spille for PSG ut den kommende sesongen.

I juli skal PSG har prøvd hardt å selge superspissen. Den franske klubben skal for eksempel ha godtatt et bud fra Al-Hilal, men franskmannen nektet å forhandle med klubben fra Saudi-Arabia.

Overgangsguruen Fabrizio Romano har hele tiden meldt at Mbappé allerede er enig med Real Madrid om en kontrakt fra sommeren 2024. Det er da kontrakten med PSG utløper.