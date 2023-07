Helstrup-avklaring drøyer: – Vi vet ikke

TILs ønske om en rask avklaring rundt Gaute Helstrups fremtid ser ikke ut til å bli oppfylt.

Gaute Helstrup på torsdagens TIL-trening. Vis mer

iTromsø

I finværet på Romssa Arena fredag formiddag forberedte TIL-spillerne seg til søndagens hjemmekamp mot Brann. Det gjorde de i visshet om at spekulasjonene rundt hovedtrener Gaute Helstrups fremtid vedvarer.

TIL-treneren er rapportert å være øverst på Lillestrøms liste over mulige erstattere for Geir Bakke, og Helstrup har hittil ikke vært villig til å bekrefte at han fortsetter i Tromsø.