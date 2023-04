Krisedag for London-klubbene

(Chelsea-Brighton 1–2 og Tottenham-Bournemouth 2–3) Det går fra ille til verre for Frank Lampard. Med den nye manageren har Chelsea tre tap på like mange kamper. London-nabo Tottenham opplevde en krisedag.

15.04.2023 17:59 Oppdatert 15.04.2023 18:32

På en særdeles dårlig lørdag for hovedstadsfotballen scoret Bournemouth seiersmålet mot Tottenham i det 95. minutt - etter at Harry Kane & co hadde presset for å vinne. Innbytter Dango Ouattara scoret sitt første mål for Bournemouth da han gjorde 3–2.

Tapet er krise for Tottenham med tanke på å komme til Champions League. Tottenham ligger tre poeng bak Manchester United og har to kamper mer spilt. Tapet mot Bournemouth kan være det som gjør at Tottenham ikke kommer til den gjeveste Europacupen neste sesong.

Chelsea fikk riktig nok en kanonstart da Conor Gallagher sendte de blåkledde i ledelsen tidlig. Men Danny Welbeck utlignet til 1–1 like før pause, og Julio Cesar Enciso (19) scoret seiersmål for Brighton i det 69. minutt. 2–1-målet var et kanonskudd fra 20–25 meters hold.

– Han traff den ballen renere enn noen tone Julio Iglesias noen gang traff, sier Viaplay-kommentator Petter Veland.

Store bannere med «Welcome home, Super Frank» møtte Lampard da han og spillerne kom på banen - men fansen var ikke like blide etterpå.

Den lille trøsten var at Chelsea fikk sin første scoring under Lampard etter 1–0-tap i Wolverhampton og deretter 2–0 borte mot Real Madrid i midtuken.

Chelsea er nå nummer 11 på tabellen, mens Brighton er nummer syv og kjemper for en plass i Europa til høsten.

– En ny smell for Chelsea og Lampard, fastslår Viaplay-kommentator Petter Veland.

– Resultatene mot de beste lagene er ikke en klubb som Chelsea verdig, sier han.

Chelsea spiller returkamp mot Real Madrid tirsdag.

Brighton har tapt bare to av sine siste 17 kamper i alle turneringer.

PS: Roy Hodgson (75) tryller som manager i Crystal Palace. Det har blitt tre seirer på rad siden han ble lurt ut av sin pensjonisttilværelse. Denne gang ble det 2–0 borte mot Southampton.