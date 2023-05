Horneland ber Rosenborg ha is i magen: – Det er drit hele veien

BERGEN (VG) Eirik Horneland (48) kan glise etter at Brann har rullet over Rosenborg for andre gang denne sesongen. Men han føler med Kjetil Rekdal og den stormen kollegaen står i.

I TO ULIKE VERDENER: Eirik Horneland opplever stor suksess i Brann om dagen. Kjetil Rekdal i Rosenborg (venstre) har det tyngre. Her er de to i pressesonen på Brann stadion mandag. Vis mer





– Det er ikke så tøft personlig, men det er vanskelig å få utløst potensialet som ligger der. Det ligger en vanskelig stemning som ikke får ut det beste i laget. Det er drit hele veien og negativt ladet energi, sier Horneland da VG ber ham beskrive hvordan det er å være i Rosenborg når det stormer som verst.

Det vet han litt om. Han var Rosenborg-trener fra 2019-2020. En junidag for snart tre år siden tok han sin hatt og gikk.

Horneland hadde fått nok. Forventningene ble ikke innfridd og han var «dritt lei». Dagens Brann-trener sa til styrelederen at «dette gidder jeg ikke mer».

– Rosenborg er en utrolig vanskelig klubb å lykkes i. Jeg håper de har is i magen og lar Kjetil og Geir (assistenttrener Frigård) jobbe seg gjennom dette her. De var på gang i fjor høst. Så har de mistet en bråte med målpoeng. Det er vanskelig å erstatte på kort sikt, sier Horneland.

Han tenker på salgene av blant andre Casper Tengstedt og Stefano Vecchia.

– I Rosenborg kommer presset så tungt og det er vanskelig å prestere i den negativiteten. Men jeg håper de banker seg gjennom det, kommer på vinnersporet, fordi vi trenger et sterkt Rosenborg i Norge.

ENGASJERT: Intensitet, dueller og nerve preget kampen mellom Rosenborg og Brann mandag kveld. Brann-trener Eirik Horneland levde seg inn i hver eneste situasjon.

I dag står har han enorm suksess som Brann-trener. Laget hans er ferske cupmestere, på andreplass i Eliteserien og spiller feiende flott angrepsfotball.

Og så har de slått gamleklubben hans Rosenborg ikke bare én, men to ganger denne sesongen.

I forbindelse med Brann-tapet på Lerkendal tidligere i mai, mente Rekdal det var et paradoks at Horneland lykkes i Brann, men ikke i trønderklubben.

– Det jeg mente er at Horneland er en meget dyktig trener. Det sa jeg da han trente Rosenborg også. Jeg er veldig glad, ikke for at de slo oss, men for at de gjør det bra. Både for Brann, Bergen og Fotball-Norge, sier Rekdal etter kampen mandag.

RBK-treneren er hardt presset om dagen. Meningene hagler om hvordan de fremstår på banen og den skrale poengfangsten.

Supporterklubben «Kjernen» mener styret må kvitte seg med både Rekdal og assistent Geir Frigård.

Mot Brann leverte de likevel en god andreomgang. Rekdal konstaterer at de er ferdige med å møte de tre antatt sterkeste lagene i Eliteserien på bortebane i år.

Han fortsetter:

– Situasjonen er som den er. Vi har den spillerstallen vi har. Det er et stort potensial med lav alder som kan utvikle seg. Så får det ta den tiden det trenger. Men Brann er et fantastisk eksempel som vi kan henge oss på. De rykket ned og var gravlagt i Bergen. Nå er de på veldig kort tid ett av de beste lagene i ligaen. Det er den veien vi må gå også, sier Rekdal.

– Er dere et bunnlag nå?

– Jeg snakker ikke om tabellen etter ni runder. Det har skjedd før at lag har utviklet seg og klatret fort på tabellen gjennom sesongen, sier Rekdal.

I et nylig publisert intervju med TV 2 tok han et oppgjør med mediedekningen av klubben hans. Han savnet intervjuer med «fagmenn» og mente det var «dårlig journalistikk».

– Det er lite fag, veldig raske konklusjoner på at alt er håpløst. Det er aldri håpløst i fotball. Det er alltid gode ting der, samtidig som det er dårlige ting. Men det er lite fag det går på, sier han da VG spør om han kan utdype utspillet sitt.

OPPGITT: Kjetil Rekdal var ikke fornøyd med det han fikk se de første 45 minuttene mot Brann i Bergen mandag. Her i samtale med trener Roar Strand på Rosenborg-benken.

– Så kritikken den tar du ikke innover deg?

– Jo, vi har ni poeng på ni kamper. Selvfølgelig står laget lagelig til hogg for kritikk. Men det er bare tull at vi ikke vet hva vi driver med. Men vi får det ikke til som vi ønsker. I andreomgang mot Brann ser vi ut som vi vil. Men førsteomgangen er ikke god nok. Vi kan ikke komme til Bergen og bli kjørt rundt med og tro du skal ta poeng. Men vi vser potensial og kapasiteten vi har. Den må mer frem, sier Rekdal.

Horneland unner alle kolleger, også Rekdal, alt godt.

– Men trøkket er en del av denne bransjen. Jeg har selv stått i med- og motgang. Det har Kjetil også gjort. Og så er det ikke så lenge siden han tok gull med Vålerenga (det skjedde i 2005). Han er ikke en dårligere trener nå, men dyktigere. Han har det i seg å snu skuta, sier Brann-treneren.