Målløst i «norsk» oppgjør i Belgia

Jens Petter Hauge og Aron Dønnum startet for hvert sitt lag da Gent og Standard Liège spilte 0-0 i den belgiske toppdivisjonen i fotball fredag.

16 minutter siden

Kampen var den første etter en lengre pause i forbindelse med VM i Qatar. Ronny Deilas Standard Liège kom til kampen med to strake tap, mens Gent ikke hadde tapt på sine fire siste kamper.

Standard lå to poeng bak Gent foran oppgjøret, men uavgjortresultatet gjør at Gent feirer jul på 5.-plass, to poeng bak Club Brugge. De har imidlertid én kamp mer spilt.

Mens Jens Petter Hauge startet, var ikke Andreas Hanche-Olsen i Gents tropp. Hauge ble byttet ut etter en times spill. Dønnum spilte hele kampen for Liège-laget.

Daland fra start

Jesper Daland startet for Cercle Brugge i 1-1-kampen mot Mechelen. Kevin Denkey sendte Cercle i ledelsen etter bare tre minutter.

Brugge måtte spille de siste 40 minuttene med ti spillere etter at Olivier Deman pådro seg to gule kort. Etter 71 minutter utlignet Nikola Storm og sikret ett poeng for vertene. På tampen fikk Mechelen straffespark, men Yonas Malede greide ikke å score.

Daland pådro seg et gult kort i kampen.