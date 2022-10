Berg-erstatteren i kulden etter Berg-comeback: – Et slag i trynet for Elias

ZÜRICH (VG) Elias Hagen var tiltenkt rollen som Patrick Bergs erstatter, men etter Glimt-stjernens retur, har 22-åringen til sammen spilt kun en halvtime for Bodø/Glimt.

MIDTBANEDUELL: Elias Kristoffersen Hagen (til venstre) og Patrick Berg kjemper om ankerposisjonen i Bodø/Glimt.

– Det er åpenbart ikke veldig gøy, sier en tydelig skuffet Elias Hagen arrow-outward-link til VG.

For selv med Glimt-ikonet Patrick Berg ute med hodeskade, ble det kun et innhopp med tre minutter igjen av ordinær tid. Isteden ble indreløper Ulrik Saltnes foretrukket som midtbaneanker fra start i 1–2-tapet for Zürich, som knuste Bodø/Glimts drøm om avansement i Europa League torsdag. arrow-outward-link

– Laguttaket er alltid en vurdering med tanke på form, hva vi møter, og internasjonale kontra norske kamper. Det var en vurdering vi gjorde, og vi ønsker alltid å ta ut det riktige laget og eventuelt gjøre endringer underveis om du vil forsterke eller endre et kampbilde. Det er ikke så mye mer å si, sier trener Kjetil Knutsen arrow-outward-link om valget.

IMPONERTE: Elias Hagen var god da Glimt storspilte i Europa i forrige sesong. Her i duell med Romas Chris Smalling.

Elias Berg fikk masse ros etter Glimts Europa-eventyr i fjor. Han spilte samtlige minutter i dobbeltoppgjørene mot Celtic, Alkmaar og Roma.

TV 2-ekspert og tidligere Stabæk-spiller Yaw Amankwah uttalte overfor Nettavisen arrow-outward-link i september at «han må finne seg en ny klubb, og det så fort som mulig».

På spørsmål om han vurderer å flytte på seg, svarer Hagen:

– Det får vi se på og ta når den tid kommer. Jeg har ikke snakket med Kjetil nå.

– Hva sier Kjetil Knutsen til deg?

– Jeg har ikke spurt om begrunnelse og ikke fått det i dag.

– Hva gjør du for å komme deg inn på laget igjen?

– Jeg prøver å trene hardt og det kan føre til at man er seig i beina. Jeg må jobbe med psyken også og holde meg oppe og ikke miste for mye selvtillit. I perioder går det veldig bra, og andre ganger er det mye tyngre.

EGENTRENING: Elias Hagen bruker mye tid på trene på egen hånd.

– Ble du overrasket over ikke å starte mot Zürich?

– Jeg ble ikke så overrasket. Jeg hadde en følelse bare, men vet ikke hvorfor.

– Hva tror du skal til for at du kommer inn i varmen?

– Det er et godt spørsmål, det får du spørre de som bestemmer om.

Det hadde VG allerede gjort.

– Hva er veien for Elias Hagen inn da, når Patrick Berg er borte?

– Hva tenker du er i veien for Elias og alle andre som ikke spiller i startelleveren til Bodø/Glimt? kontrer trener Kjetil Knutsen og legger til:

– Det er beinhardt arbeid som de fleste andre som spiller i denne elleveren har vært igjennom.

– Men alle konkurrerer jo ikke med en landslagsspiller som er hjertet av Bodø/Glimt i den posisjonen ...

– Nei, helt enig. Men akkurat nå så er det han som konkurrerer om det. Den dialogen får vi ta med Elias og hva som skal til for at vi kan utvikle begge, eller om det er en annen vei for ham. Husk at Patrick kom inn litt overraskende i slutten av et vindu, sier Knutsen.

FARGELØS: Man ser stadig oftere Elias Hagen i svart istedenfor gult.

Lagkamerat Hugo Vetlesen beskriver situasjonen slik:

– Jeg ser at det er et slag i trynet for Elias. Det er ikke bare-bare når Bodøs store sønn kommer tilbake. Han må ikke henge med hodet, og det har han heller ikke gjort.

Midtstopper Marius Lode har tidligere vært åpenhjertig overfor VG om at han slet da han var helt ute i kulden i tyske Schalke 04.

– Det føles mørkt mange ganger fordi det føles som om det ikke er noe lys i tunnelen. Men det er noe med det å holde motet oppe og være klar for å ta sjansen når den byr seg, sier Lode, som forsøker å oppmuntre 22-åringen.

– Alle har jo lyst til å spille. Det er brutalt og Kjetil har sine tanker og er en ganske dyktig trener. Han må jo ta et valg, men det er selvfølgelig tungt for Elias. Han må bare ta på seg boksehanskene og gjøre det han kan for å overbevise og ta plassen tilbake.

Tapet for Zürich betyr at det ikke blir mer spill i Europa League etter gruppespillet, men sannsynligheten er stor for at det blir Conference League-sluttspill. Sveitserne er nemlig nødt til å vinne borte mot Arsenal for å passere Bodø/Glimt, samtidig som Glimt må avgi poeng hjemme mot PSV Eindhoven i siste kamp.