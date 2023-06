NFF tabbet seg ut under VM-uttaket – tok ut feil spiller

Emilie Nautnes sto på reservelisten da VM-troppen til Hege Riise ble presentert. Det var bare ett problem.







Mandag formiddag presenterte Hege Riise troppen som reiser til VM i Australia og New Zealand.

Den består av 23 spillere og tre reserver. Som siste reserve sto Rosenborg-spiller Emilie Nautnes. Det var bare et problem.

Hun var ikke tatt ut.

– Jeg ble glad, og så ... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg var litt spent på om jeg kunne bli tatt ut. Jeg hadde ikke trodd det, men ble glad da jeg så navnet mitt, sier Emilie Nautnes til NRK, og gjentar:

– Jeg vet ikke hva jeg skal si.

Karina Sævik var en av de 23 som ble tatt ut til VM-troppen. Hun føler med Nautnes.

– Jeg tror ikke det går an å sette seg inn i denne situasjonen. Sykt kjipt at det skjer sånne ting. Man blir selvfølgelig glad når man tror man skal med, men så får man beskjed om at det er en feil. Jeg synes skikkelig synd på henne, sier Sævik til VG.

– Det jo en feil som ikke skal skje. Du får et håp og en glede, også blir det bare knust etterpå. Det er kjipt. Heldigvis var det i reservebolken, og ikke i selve troppen. Da hadde det vært enda verre, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen til VG.

Nautnes har ikke besvart VGs henvendelser.

FEIL: Hege Riise med et bilde av VM-troppen. Der står det et feil navn.

Fakta Dette er Norges tropp til VM i Australia og New Zealand Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen Forsvar: Anja Sønstevold, Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Mathilde Harviken, Sara Hørte, Marit Bratberg Lund Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Frida Maanum, Caroline Graham Hansen, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Emilie Haavi Angrep: Ada Hegerberg, Sofie Roman Haug, Karina Sævik og Anna Jøsendal. Reserver: Elisabeth Terland, Emma Godø og Malin Brenn. Vis mer

Etter at troppen var vist på en grafikk, brøt pressesjef Halvor Lea inn og rettet på feilen.

– Det har kommet et feil navn på reserven der. Emilie Nautnes skal ikke stå der, det skal Malin Brenn, sa Lea samtidig som Riise nikket i enighet.

– Hva tenkte du da du så navnet ditt på skjermen?

– Jeg ble glad. Men så var det feil. Jeg skal ikke dit, sier Rosenborg-spilleren til NRK noen minutter etter den direktesendte seansen.

Landslagssjefen bekrefter at Nautnes var i diskusjonen før de tok ut VM-troppen.

– Det var en glipp. Vi har hatt den troppen opp og i mente hele tiden. Beklageligvis kom den glippen her. Det er bare å beklage, også skal jeg ringe Emilie, sier Riise til VG.

– Har du planlagt hva du skal si?

– Det er bare å beklage og legge seg flat. Det skal ikke skje. Men jeg får ikke tatt det tilbake, så jeg må bare ringe og få snakket med hun.