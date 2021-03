Tapte første kvartfinale: Syrstad Engen og Wolfsburg senket av verdens dyreste

(Chelsea-Wolfsburg 2–1) Chelsea hentet den danske stjernespilleren Pernille Harder (28) for en rekordsum i september. Onsdag kveld straffet hun tidligere lagvenninner i Champions League.

24. mars 2021 18:55 Sist oppdatert 18 minutter siden

Wolfsburg festet grepet om den første kvartfinalen i Champions League umiddelbart. Etter 15 minutter hadde det tyske laget ballen i mål, men Wolfsburg-kaptein Alexandra Popp brukte armen for å sende ballen i nettet. Det ble annullert og Popp fikk gult kort.

Ingrid Syrstad Engen spilte hele kampen for Wolfsburg, mens Karina Sævik som fylte 25 år onsdag startet på benken. På den andre benken satt Guro Reiten.

TAP: Ingrid Syrstad Engen (t.v.) får en ny sjanse mot Chelsea i returkampen om en uke. Foto: ISTVAN HUSZTI / AFP

Etter 21 minutter hadde det tyske laget en trippelsjanse. Fridolina Rolfö brøt gjennom fra venstre. Hun skjøt, keeper reddet, Rolfö tok returen, men keeper reddet igjen før ballen havnet hos Ewa Pajor som leverte en brasse, men den ble avverget på strek.

Tre minutter etter sidebytte kom Rolfö til en heading, ballen smalt i stolpen. Like etter kom det et nytt stolpetreff.

Men det var Chelsea som satte ballen i mål først i Budapest. Ji spilte Fran Kirby som serverte Sam Kerr. Hun rundet keeper Kiedrzynek og satte ballen i mål fra spiss vinkel.

Wolfsburg fortsatte å kjøre på. Rolfö kom til nok en stor mulighet, etter at hun ble spilt opp fra Popp. Men Chelsea-keeper Berger reddet nok en gang. Det var ikke mulighetene det sto på for det tyske laget, det var den tyske Chelsea-keeperen Ann-Katrin Berger som sto i veien.

SCORET MOT TIDLIGERE LAGVENNINNER: Pernille Harder (t.h.) i duell med Svenja Huth onsdag. Foto: LISI NIESNER / X02762

Da man kanskje trodde det lå en utligning i luften, så økte Chelsea etter 66 minutter. Og det var danske Pernille Harder, som gikk fra nettopp Wolfsburg til Chelsea i fjor høst som scoret. Et kort og mislykket utspill fra Katarzyna Kiedrzynek gikk til Kirby, hun spilte til målscorer Kerr som spilte opp Harder som trillet ballen i mål.

Harder ble ifølge The Guardian kjøpt for rundt tre millioner kroner fra Wolfsburg i fjor høst, og det var en rekordsum for en kvinnelig fotballspiller.

Tre minutter etter reduserte Wolfsburg på straffe, etter at Svenja Huth ble felt av Magdalena Eriksson. Dominique Janssen satte straffen sikkert i mål.

Guro Reiten kom inn for Chelsea og fikk spille de ti siste minuttene.

Returkampen spilles onsdag om en uke klokken 14, også den i Budapest på grunn av coronapandemien.