«At en av Branns mest trofaste må gå, er greit. Men det er vanskelig å forstå hvorfor det måtte skje akkurat nå.»

KOMMENTAR: Vrakingen av Robert Hauge kunne ventet til etter sesongen.

Robert Hauge har vært assistenttreneren til så vidt forskjellige fotballtrenere som Mons Ivar Mjelde, Rikard Norling, Lars Arne Nilsen og, nå sist, Kåre Ingebrigtsen.

Bare CV-en avslører at Hauge må ha oppvist en kattemyk fleksibilitet – det eneste de fire trenerne har til felles er at de på et tidspunkt har trent Brann. Fotballfilosofi og lederstil har vært vidt forskjellig, men alle har de hatt Hauge ved sin side. Slik har den omgjengelige karen med de dype smilerynkene blitt en slags «husassistent» på Brann Stadion.