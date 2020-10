Rooney må i isolasjon: – Jeg er sint og skuffet

Wayne Rooney har testet negativt på koronaviruset, men er ikke blid for at han må i karantene og selvisolering.

Derbys Wayne Rooney i kamp mot Manchester Uniteds Jesse Lingard i FA-cupen i mars. Foto: Rui Vieira / AP / NTB.

19. okt. 2020 15:57 Sist oppdatert nå nettopp

Årsaken er at han hadde besøk av en kamerat som hadde blitt instruert til å teste seg og som senere testet positivt på koronaviruset.

Vennen til Rooney kom på besøk for å gi ham en klokke forrige torsdag.

Rooneys karanteneperiode gjør at han mister flere kamper for Derby i mesterskapsserien.

34 år gamle Rooney var ikke klar over smittefaren da han spilte for Derby i 0-1-tapet hjemme for Watford sist fredag.

– Jeg er glad for at jeg og familien er smittefrie, men åpenbart sint og skuffet fordi jeg må isolere meg, og at jeg dermed går glipp av viktige kamper, tvitret den tidligere Manchester United-spilleren.