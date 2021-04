«Livet etter TIL»: Daniels datter ble født i Norge – i USA fant han sitt kall i livet

Tre barn og en jobb han elsker. Daniel Torres (43) stortrives i Costa Rica.

NÅ OG DA: Daniel Torres med sin familie på Costa Rica. Til høyre i starten av hans korte TIL-karriere. Foto: Privat / iTromsø

Nå nettopp

Den costaricanske midtstopperen kom til Tromsø som fersk seriemester med Deportivo Saprissa og gikk rett inn og spilte Royal League med TIL i februar, men allerede i juli var hans TIL-karriere over etter bare litt over et halvt år i Tromsø.

– Det var en veldig direkte og annerledes spillestil enn hva jeg var vant til og det tok meg litt tid å bli vant til det. Vi kjempet om nedrykk da jeg forlot TIL til fordel for Boden i Sverige. Jeg hadde det fint i Sverige, TIL berget plassen, og så bar det tilbake til MLS (Major League Soccer) der jeg hadde spilt før, så det var egentlig veldig greit, sier Daniel Torres til iTromsø.