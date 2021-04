Hegerberg mister resten av sesongen

Ada Hegerberg har gitt opp å gjøre comeback denne sesongen. Ifølge RMC er den norske spissen operert i korsbåndet igjen.

SKADET: Ada Hegerberg er foreløpig ikke klar for fotballspilling igjen. Foto: Efrem Lukatsky / AP

13. apr. 2021 18:11 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Hun kommer ikke tilbake på banen for Lyon denne sesongen, men sikter mot neste sesong. Det bekrefter Lyon, som melder at stjernespissen holder på med opptrening omgitt av familie og med bistand fra medisinsk personale.

– Ada har det bra for tiden. Vi er bare ivrige for at hun skal komme seg tilbake på banen snart og gjøre det hun kan best, sier Victor Bernard, Hegerbergs agent, til VG.

Ifølge den franske kanalen RMC fikk Ada Hegerberg et tilbakefall for noen uker siden og måtte gjennom en ny operasjon. Bernard vil ikke bekrefte denne informasjonen.

Hegerberg har ikke spilt siden hun pådro seg en korsbåndskade i januar i fjor. På ettersommeren gjennomgikk hun en ny operasjon for å fikse en gammel skade, men rehabiliteringen har tatt lengre tid enn forventet.

I fjor sommer forlenget Hegerberg kontrakten med Lyon frem til 2024.

25-åringen er den mestscorende spilleren i kvinnenes Champions League gjennom tidene med 53 mål. Hun har bidratt til Lyon-seier i mesterligaen fem sesonger på rad, men gikk glipp av hele cupspillet forrige sesong.

Hegerberg har siden 2017 sagt nei til landslagsspill for Norge.

Nyheten om Hegerbergs forlengende skadeopphold slippes nederst i en melding om coronasituasjonen i klubben. Lyon har vært rammet av et stort smitteutbrudd som har ført til utsettelse av flere kamper, blant dem returkampen mot Paris Saint-Germain i kvartfinalen i Champions League. Den skal spilles kommende helg.