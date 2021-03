RBK-trener vraket engelsk toppklubb. - En kombinasjon av angst og glede

Da tilbudet fra Chelsea kom, ble Gunnvor Halmøy både overrasket og beæret. Men koronapandemien tvang den fysiske treneren til å sette utenlandsoppholdet på vent.

Gunnvor Halmøy fikk tilbud fra Chelsea om bli storklubbens fysiske trener, men situasjonen med korona gjorde det vanskelig å takke ja. Hun håper imidlertid at hun får sjansen igjen. Foto: Anne-Marit Dahl

Mesterliga-aktuelle Chelsea ønsket seg RBK Kvinners fysiske trener sist høst.

– Jeg fikk en forespørsel fra Chelsea gjennom deres Head of Performance om jeg var interessert. Det hadde jeg vært om det ikke var for at det er som det er, sier Gunnvor Halmøy som da tenker på koronapandmien.