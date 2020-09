Europeiske klubber følger RBK-spissen. Egentlig skulle han ikke bli fotballspiller.

Flere europeiske klubber har vist interesse for RBK-talentet Emanuel Kulego (18).

Nå nettopp

LERKENDAL: Proffkontrakt, treninger med A-laget og spiss på RBK 2. 2020 har vært innholdsrikt for Emanuel Kulego (18).

Flere europeiske klubber har fattet interesse for RBK-talentet. Adresseavisen vet at Leicester, Glasgow Rangers og Nottingham Forest er blant klubbene som holder et øye med unggutten.