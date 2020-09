Magnus Grødem har signert treårskontrakt med Sandnes Ulf

Sandnes Ulf har kommet til enighet med Vejle og kjøper Magnus Retsius Grødem ut av kontrakten med den danske toppklubben.

Nå nettopp

Det bekrefter daglig leder av Sandnes Ulf Toppfotball, Tom Rune Espedal, overfor Aftenbladet.

– Magnus ga tidlig uttrykk for at han trives her og har lyst til å bli hos oss. Han har tro på prosjektet. Derfor satte vi i gang arbeidet med å kjøpe ham fri, og har hatt en fin prosess med Vejle, forteller Espedal.