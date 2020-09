Brann-treneren sier nysigneringen kan gå rett inn på laget

Jón Gudni Fjóluson (31) trente for første gang med Brann onsdag. Han kan gå rett inn på laget mot Kristiansund søndag.

Nå nettopp

– Matchformen er ikke perfekt. Men jeg er i bra form, så det vil ikke gå lang tid. Jeg spilte landskamp for to uker siden, og det kjennes OK, sier midtstopperen til BT etter å ha gjennomført sin første Brann-trening.

Fjóluson har signert en kontrakt ut året. Han kommer gratis etter at kontrakten med russiske Krasnodar ble avsluttet i sommer.