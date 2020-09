Iven Austbø har utgående kontrakt: Nå har Viking bestemt seg

Bjarne Berntsen har også konkludert rundt tredjekeeper Michael Crowe.

6 minutter siden

SR-BANK ARENA: Viking-trener Bjarne Berntsen har innledet dialog med mange av spillerne som er på utgående kontrakt. Fra før er det kjent at Zymer Bytyqi har fått tilbud. Ylldren Ibrahimaj har gitt beskjed om at han for øyeblikket ikke ønsker et nytt kontraktsforslag.

I Vikings keepertrio har både Iven Austbø (35) og Michael Crowe (24) utgående avtale. Austbø har fått forlenget sin kontrakt med ett år de to siste sesongene, mens Crowe fikk en halvårsavtale da han kom fra England i sommer.