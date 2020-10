AaFK-treneren: – Vi så svake ut

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen må fortsatt vente på et poeng som trener for klubben.

Etter 0–3-tapet pekte Nilsen på to ting som ble utslagsgivende for kampen.

– Vi gjør en okei første omgang, og så er vi uheldige. Vi mister Fredrik Carlsen tidlig med skade og får et tøft mål i mot like før pause. Mål preger kamper, spesielt nå vi ligger der vi ligger og i den situasjonen. Dette er to ting som gjør at vi ikke greide å komme oss ut av startblokka i andre omgang, sier Nilsen til Sunnmørsposten.