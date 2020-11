Se drømmeangrepet som sikret Start-seieren

Start vant på bortebane i Eliteserien for første gang på over to år. Se høydepunktene her.

22. nov. 2020 21:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Kevin Kabran ble matchvinner for Start for andre kamp på rad da Start slo til med en sterk 2–1-seier mot Odd borte søndag kveld. Eirik Schulze ga sørlendingene ledelsen i første omgang, før Espen Ruud utlignet i den andre. Så slo Start til med et drømmeangrep som sikret seieren. Se høydepunktene over.

Se intervjuer med Schultze, Ramsland, Kabran og Joey etter 2–1–seieren: