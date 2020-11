Chelsea er syvende ligaleder denne sesongen

(Newcastle-Chelsea 0–2) Først et selvmål, så et vakkert samarbeid mellom Timo Werner (24) og Tammy Abraham (23) gjør at Chelsea inntar tabelltoppen i Premier League etter 2–0 over Newcastle.

SELVMÅL: Ben Chilwell presser Federico Fernandez til å lage selvmål. Foto: ALEX PANTLING / X01348

Chelsea er dermed den syvende klubben som topper Premier League-tabellen i 2020/21. Arsenal, Everton, Leicester, Liverpool, Southampton og Tottenham har gjort det før.

Men utover ettermiddagen lørdag kan det bli flere skifter i toppen i en ligasesong som har vært annerledes til nå. Aston Villa har sjansen til å bli lag nummer åtte senere i ettermiddag - om de scorer nok mot Brighton.

– Frank Lampards lag blir å finne i kampen om å vinne Premier League, fastslår Brede Hangeland i TV 2-studio.

Newcastle fikk den verst tenkelige starten på kampen da Federico Fernández snublet ballen i mål - hardt presset av Ben Chilwell. Vertene ville ha frispark mot Chilwell, men det var ikke dommeren enig i.

– Det var et spesielt mål. Det er en vanskelig situasjon for forsvarsspilleren, som er vendt mot eget mål, sier Brede Hangeland i TV 2-studio.

– Det er kontakt fra Chilwell, men all kontakt er ikke frispark. Dette er en vanskelig situasjon for dommeren, mener Erik Thorstvedt.

Ifølge BBC var dette Federico Fernández’ femte (!) selvmål som Premier League-spiller.

Newcastle måtte stille uten skadde Callum Wilson, som har seks mål på åtte ligakamper denne høsten. Det var et stort tap for «The Magpies».

Til tross for at Chelsea har hatt nesten hele troppen ute på landslagsoppdrag de siste ukene, virket de særdeles godt forberedt - og hadde 80 prosent ballinnehav i 1. omgang.

Newcastle-kapteinen Jamaal Lascelles måtte forlate banen i pausen, og ble erstattet av Fabian Schär.

Det er snart to år siden Chelsea har tapt en kamp de har ledet ved pause, og midtveis i 2.omgang kom målet som gjorde veien tilbake umulig for Newcastle.

Timo Werner viste sin klasse da han satte fart midt på egen banehalvdel og ikke ga fra seg ballen før han nærmet seg Newcastles 16-meter. Da serverte han til Tammy Abraham, som skjøt i mål til 2–0. Det er første gang siden september 2019 at Abraham scorer i tre kamper på rad.

– Chelsea holder igjen målet rent, konstaterer Erik Thorstvedt.