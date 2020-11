NFF krever forklaring etter omstridte treningskamper – Molde-sjefen kritisk til RBK

Flere Rosenborg-spillere deltok i forrige uke i en turnering mot lag utenfor Eliteserien. Nå er det oppdaget smitte hos en av motstanderne, og Molde-trener Erling Moe er blant dem som stusser på RBKs deltagelse.

DELTOK: RBK-stjernen Per Ciljan Skjelbred spilte begge treningskampene for Rosenborg mot Nardo og Levanger. Her under Haugesund-kampen i september. Foto: Ole Martin Wold

19. nov. 2020 14:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Det skulle vi ikke gjort. Vi legger oss flat på det, sier Rosenborg-lege Reidar Due til VG.

Det var Adresseavisen som meldte om smittetilfellet hos en spiller i Nardo, og Bergens Tidende skrev at Brann-trener Kåre Ingebrigtsen reagerte på Rosenborgs treningskamper. Det samme gjør Molde-trener Erling Moe.

– Jeg blir veldig overrasket. Vi har ikke hatt lov til å ta opp juniorer en gang, så vi er overrasket over at det er lov å blande gruppen fra Eliteserien og inn i 2. divisjonsspill. Å spille treningskamper har aldri vært aktuelt for oss. Det har vi ansett som utenfor reglementet, sier Moe til VG.

Også Trøndelag fotballkrets (NFF Trøndelag) ber Rosenborg forklare seg. Eliteserietreeren skulle i utgangspunktet deltatt i turneringen med sitt andrelag. Motstanderne var Nardo og Levanger, som begge har avsluttet sine sesonger i 2. divisjon.

Med seg i troppen hadde Rosenborg med seg flere A-lagsspillere. Ifølge NTB er det snakk om Emil Konradsen Ceïde, Tore Reginiussen, Per Ciljan Skjelbred, Gjermund Åsen og Rasmus Wiedesheim-Paul.

– Vi har behandlet søknaden om å arrangere turneringen, med kriteriet om at det var Rosenborg 2 som deltok, forteller daglig leder i fotballkretsen, Jan-Roar Saltvik.

– Så dere var ikke klar over at de skulle stille med flere eliteseriespillere?

– Det var ikke det som var premisset da søknaden ble godkjent, sier Saltvik.

Onsdag fikk Nardo beskjed om at en av klubbens spillere hadde testet positivt på coronaviruset, opplyser Vegard Olsen i Nardo.

– Vi har nettopp bedt om en tilbakemelding fra alle klubbene, om hvordan de har jobbet, og hvordan det har seg at Rosenborg 2 i sine to kamper endte opp med lag med spillere fra Eliteserien, sier Saltvik.

Rosenborg-spillerene er ikke satt i karantene etter smitten i Nardo.

– Rosenborg er ikke en del av smittevernskartet for kontaktsporing av kilder, vurderer Due.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn viser til at smittevernlegen i Trondheim tar den endelige avgjørelsen om laget må i karantene. Leder av NFFs medisinske råd, Magnus Myntevik, tror ikke Brann-kampen på tirsdag er i fare for å bli utsatt.

– Nei, slik jeg skjønner på Due skal RBK-spillerne testes i morgen. Så har jeg ønsket at det skal tas nye tester så tett opptil Brann-kampen som mulig. Karantenen etter nærkontakt med en med symptomer eller påvist smitte gjelder innen 48 timer. Denne spilleren skal ha testet positivt fem-seks dager etter kampen, så de er utenfor den faren, sier Myntevik.

– Ville aldri gjort det igjen

Rosenborg tar nå selvkritikk for å ha deltatt med eliteseriespillere. Hverken trener Åge Hareide eller sportssjef Mikael Dorsin har svart på VGs henvendelser, og mediesjef Jørgen Stenseth sier lege Reidar Due også må svare for den sportslige vurderingen RBK gjorde ved å sende A-spillerne til treningskampene.

– Årsaken til at vi ikke fikk sendt andrelaget, kan ha mange argumenter. Akademiet vårt var i omskolering med mange spillere inn og ut. Dette er spillere i 15–17-års alder. Så gikk vi i landslagspause, og da passet det for prestasjonsgruppa å spille to treningskamper. Så ble det sånn at vi spilte med A-lagsspillere. Det burde vi ikke gjort, svarer Due.

– Hvilke vurderinger gjorde dere før disse treningskampene?

– Vi gjorde vurderinger i god kommunikasjon med de andre lagene. Lagene var kohorter, og vi reflekterte at det lot seg gjøre. Det var en helhetsvurdering. Det skulle vi ikke gjort. Vi legger oss flat på det, men protokollen er fulgt, sier RBK-lege Due.

NFF mener derimot at kampene er i strid mot intensjonen i protokollen.

– Treningskamper mot lag utenfor kohorten til toppfotballen er klart i strid med intensjonene i protokollene. Dette kan sette fullføringen av Eliteserien i fare, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til Bergens Tidende.

– Hva tenker dere om kritikken fra NFF?

– Vi forstår det, og vi tar det til etterretning. Vi har som klubb, og jeg som lege, prøvd å etterleve protokollen, og så gjør man en blemme, sier Due.

– Burde dere hatt en dialog med NFF sentralt i forkant av turneringen?

– Vi kunne ha gjort det, uten tvil. Men som sagt, dette var forankret i Trøndelag fotballkrets som intern turnering. Jeg kan si at vi ville aldri gjort dette igjen, sier Due.

Eliteserie-trenere reagerer

Til VG torsdag melder Brann-trener Kåre Ingebrigtsen at han er ferdig med saken, men trønderen leverte følgende bredside til gamleklubben gjennom Bergens Tidende.

– Jeg er forundret over at Rosenborg kan spille treningskamper mot Nardo og Levanger når vi knapt får lov til å gå på butikken, sa Ingebrigtsen.

Erling Moe i Molde presiserer at han ikke kjenner saken fullt ut, og han beskriver coronareglementet for toppfotballen som vanskelig landskap å orientere seg i.

– Vi skal ikke dømme noen, og ingen av oss i fotballen kan nok hoppe i taket og si at de har klart å følge alle instruksjoner hele tiden. Men jeg har visst at de har spilt treningskamper, og da har jeg trodd at NFF har godkjent dette, sier Moe.