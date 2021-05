Historisk tidlige Premier League-nedrykk: – Skuffet, såret og knust

(Fulham - Burnley 0–2) Nedrykkskampen i Premier League er avgjort - og det historisk tidlig: Fulham tar turen ned til Championship sammen med Sheffield United og West Bromwich. Men tidligere Fulham-spiller Erik Nevland tror «The Cottagers» slår raskt tilbake.

10. mai 2021 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er klart det er skuffende med nedrykk uansett. Det er det ingen tvil om, sier Nevland til VG. Siddisen spilte for London-laget mellom 2008 og 2010, og følger fortsatt Fulham elleve år senere.

Mandag kveld fikk han se sin gamle arbeidsgiver ta den tunge turen ned til nivå to i England etter et 0–2-tap for Burnley hjemme på Craven Cottage.

Fulham måtte unngå tap mot The Clarets for å holde liv i drømmen om fornyet Premier League-kontrakt, men scoringer fra Ashley Westwood og Chris Wood knuste håpet allerede i 1. omgang.

– Jeg er veldig skuffet, såret og knust. Det har hengt over oss en stund nå, men det er ingen ord akkurat nå annet enn at jeg er knust over at vi ikke har klart å holde oss. Jeg er veldig skuffet over at vi ikke klarte det, sier Fulham-manager Scott Parker til Sky Sports.

TUNG KVELD: Scott Parker og Matt Wells måtte mandag kveld konstatere at det blir Championship-fotball på Craven Cottage neste sesong. Foto: Clive Rose / PA Wire

– Vanskelig å finne ord

Dermed er tre av tre lag nedrykksklare med tre serierunder igjen. Ifølge statistikkleverandøren Opta er det første gang siden Premier League så dagens lys i 1992 at nedrykksstriden er avgjort med så mange kamper igjen. Sheffield United og West Brom er fra før klare for Championship.

– Rykker man ned har sesongen vært for dårlig uansett. Samtidig synes jeg måten de går ned på er bedre enn sist gang. Det har vært mer positivitet rundt Fulham. De har spilt jevnere kamper og hatt bedre kontroll på det i år enn de hadde for to år siden. Da var det bare kaos. De har kunnet konkurrere mot de fleste, selv om de ikke har klart å vinne kamper, sier Nevland, som mener det offensive spillet har vært Fulhams akilleshæl.

– Defensivt har de sett relativt bra ut, men de har rett og slett scoret for få mål, sier Nevland, som selv scoret ti mål og hadde ti målgivende pasninger på sine 67 kamper for klubben.

Nevland er én av seks nordmenn som har spilt Premier League-fotball for Fulham. Riise-brødrene John Arne og Bjørn Helge har begge spilt der, det samme har Brede Hangeland, Stefan Johansen og Håvard Nordtveit.

«NORSKE» FULHAM: Her står Bjørn Helge Riise (fremst i midten), Brede Hangeland (bak i midten) og Erik Nevland (bakerst til venstre) etter Fulhams tap mot Atlético Madrid i Europa League-finalen i 2010. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fulham har i løpet av sesongen tatt noen skikkelige skalper: De slo Liverpool på Anfield, Leicester på King Power Stadium og Everton på Goodison Park, og holdt i tillegg både Tottenham og Arsenal til uavgjort. Men som Nevland er inne på: Det har sviktet foran motstanderens mål. Fulham har scoret 25 mål på 35 kamper, bare Sheffield United har færre (18).

– Vi mislykkes i dag og denne sesongen. Det er vanskelig å finne ord etter en sånn prestasjon og en sånn sesong. Vi var ikke gode nok. Jeg har spilt fotball lenge nok til å vite at det er et veldig ærlig spill. Til syvende og sist ender man der man fortjener å ende. Det vi har vist denne sesongen har ikke vært nok til å holde oss i Premier League. Vi har hatt noen gode stunder, men vi er veldig lei oss på vegne av supporterne og alle i klubben. Det er tøft, sier Fulham-spissen Aleksandar Mitrovic til Sky Sports etter at nedrykket var et faktum.

Frykter spillerflukt

Dermed ender Fulham uansett hva som skjer de siste tre serierundene på nedrykksplass, men Nevland håper å se Scott Parker som Fulham-manager også når 2021/22-sesongen er i gang.

– Han burde fredes. Han har tatt en del steg denne sesongen, mener Nevland.

Parker selv får spørsmål om hva som kommer til å skje de kommende ukene og inn mot neste sesong. Men Parker svarte unnvikende.

– Dette er ikke tidspunktet å gå i detalj på det. Spillerne har gitt meg absolutt alt jeg har bedt om denne sesongen. Vi har manglet kvalitet. De neste ukene skal vi sette oss ned og diskutere, og det skal tas noen store avgjørelser.

FREDET? Erik Nevland mener Scott Parker burde lede Fulham i jakten på opprykk neste sesong. Foto: JOHN WALTON / X01348

Nå frykter Nevland noe som ofte skjer når et lag rykker ned. Spillerflukt.

– Det er helt naturlig at det blir en spillerflukt. Det er helt sikkert en del som vil søke seg bort til Premier League-klubber. Det blir vanskelig å holde på alle. Som Fulham-supporter håper jeg de klarer å beholde flest mulig slik at de kan sprette rett opp igjen, noe den gamle spissen har troen på at Fulham gjør.