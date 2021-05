Haaland kåret til årets spiller i Bundesliga

Borussia Dortmund-spiss Erling Braut Haaland (20) fikk flere stemmer enn Bayern Münchens målkonge Robert Lewandowski (32) da supportere stemte frem årets spiller og lag i Bundesliga.

FINALEHELT: Erling Braut Haaland gjorde en strålende kamp da Borussia Dortmund sikret cuptriumf torsdag. Foto: MAJA HITIJ / POOL

14. mai 2021 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Electronics Arts (produsent av fotballspillet FIFA), som sammen med Bundesliga har fått fans til å plukke ut årets lag, oppgir at Haaland fikk flest stemmer i kåringen. Han får dermed utmerkelsen som årets spiller.

– Det er gjevt, fantastisk og fortjent. At en så ung spiller bare kommer inn og dundrer på som Haaland har gjort… Det er så imponerende at det nesten bare skulle mangle. Jeg er ikke overrasket, sier Rune Bratseth, tidligere stopperkjempe for Werder Bremen.

Nent-eksperten mener at Haalands væremåte gjør han ekstra populær.

– Det handler om å være den beste spilleren, men det er en pakke når folk flest skal gjøre seg opp en mening. At Haaland er som han er og er der for de rundt seg, gjør at han er et godt forbilde, sier Bratseth.

Gladnyheten kommer dagen etter at Haaland ble helt med to mål i cupfinalen mot Leipzig.

Årets lag inkluderer 15 spillere. Syv av dem kommer fra seriemester Bayern München.

Keeper:

Manuel Neuer, Bayern

Forsvar:

Ridle Baku , Wolfsburg

Mats Hummels , Dortmund

Maxence Lacroix , Wolfsburg

Angeliño , Leipzig

Alphonso Davis, Bayern

Midtbane:

Marcel Sabitzer , Leipzig

Joshua Kimmich , Bayern

Leon Goretzka , Bayern

Jadon Sancho , Dortmund

Thomas Müller , Bayern

Kingsley Coman, Bayern

Angrep:

Erling Braut Haaland , Dortmund

Robert Lewandowski , Bayern

André Silva, Frankfurt

Jørn Andersen, toppscorer i Bundesliga med Eintracht Frankfurt i 1989/90, mener det er helt fortjent at Haaland kommer med.

– Han har hatt en veldig bra sesong. Han har imponert helt siden han kom til Dortmund, sier Andersen.

Lewandowski er toppscorer med 39 mål på 27 kamper, mens Haaland følger med 25 mål på 26 kamper. Lewandowski har to kamper igjen til å ta Gerd Müllers legendariske rekord med 40 mål på en sesong.

– Det er vanskelig å bli toppscorer i Tyskland når du ikke spiller for Bayern. 25 mål for et lag som Dortmund er nesten en like stor prestasjon som å score 40 ganger for Bayern, mener Andersen.

FØLGER MED: Jørn Andersen hadde en stor karriere i Tyskland. Han liker det Erling Braut Haaland leverer i samme land. Foto: Sindre Øgar

– Hvor setter du Haaland sammenlignet med andre norske spisser som deg selv, Ole Gunnar Solskjær og John Carew?

– Det er vanskelig å sammenligne ulike tider. Nå lever vi i 2021 og Haaland har en stor karriere foran seg. Jeg er veldig imponert over ham, sier Andersen.

Han forstår at en rekke av de største klubbene i verden virker å være svært interessert i nordmannen.

– Spillertypen Haaland er, blir det færre og færre av. En spillertype som Haaland og Lewandowski er det svært mange lag som er ute etter, sier Andersen.

Den tidligere storscoreren har ingen klare råd for hvordan Haaland bør planlegge neste steg i karrieren. Men Andersen kom med råd til faren Alfie før Dortmund ble neste destinasjon da 20-åringen skulle forlate Salzburg.

– Jeg er veldig glad han tok steget til Tyskland. Det rådet jeg dem til, selv om det sikkert ikke var avgjørende. Jeg traff Alfie noen ganger i Salzburg og en gang i Dortmund. Vi har hatt noen telefoner, sier Andersen.