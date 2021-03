TIL og de andre eliteklubbene med felles forslag - det kan berge seriestarten

TIL-topp Øyvind Alapnes er ikke overbevist om regjeringens signaler onsdag, men gir ikke opp håpet om seriestart 5. april.

HÅPER FORTSATT: Øyvind Alapnes, daglig leder i TIL, gir ikke opp håpet om å rekke seriestarten. Foto: Ronald Johansen

3. mars 2021 16:38 Sist oppdatert nå nettopp

iTromsø snakket med TILs daglig leder kort tid etter onsdagens pressekonferanse med idretten og regjeringen. Der ble det klart at det fortsatt ikke blir noen form for åpning for toppidretten.

– I prinsippet var det vel så nøytralt du kan få det kommunikasjonsmessig. Det gjør det ikke enkelt å tolke hvordan den nærmeste fremtiden blir. Fotballen må samlet sett se på hva vi gjør med sesongåpningen, men de fleste er innstilt på å si OK til en kortere oppkjøringsperiode med treningskamper enn i fjor da vi hadde én måned oppkjøring. Det er en ganske samstemhet i eliteserien om dette, sier Øyvind Alapnes til iTromsø.