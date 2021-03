Erna Solberg om VM i Qatar: – Idretten bestemmer og gjør sin egen vurdering

Hverken statsminister Erna Solberg eller kulturminister Abid Raja ville ta stilling til om boikott er riktig strategi når det gjelder fotball-VM i Qatar. Idrettspresident Berit Kjøll åpner for at idretten må vurdere saken på nytt.

MØTE: Erna Solberg møtte idrettspresident Berit Kjøll sammen med kulturminister Abid Raja. Foto: Berit Roald

4. mars 2021 10:48 Sist oppdatert nå nettopp

VG spurte statsministeren om arrangeringen av det omstridte mesterskapet har vært diskutert i noen av møtene med idrettspresident Berit Kjøll og andre idrettsledere.

– Nei, det har ikke vært et tema. Så er det et område vi har hatt en tradisjon, i hvert fall i mitt parti, å lytte til hva idretten selv mener om disse spørsmålene.

En rapport fra The Guardian har nylig avdekket at over 6500 fremmedarbeidere har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM i 2022. Ifølge The Guardian er 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging.

– Det er klart at vi kan si mye om menneskerettigheter og ikke minst arbeidstakerrettigheter i Qatar, men vi har også respekt for at det er idretten som bestemmer og gjør sin egen vurdering. Det må idretten ha sin egen prosess på uten at vi politisk skal gå inn i dette, sier Erna Solberg til VG.

Kulturminister Abid Raja (V) stiller seg bak utspillet til statsministeren.

– Statsministeren var veldig klar på at det er veldig mye man kan si om menneskerettighetssituasjonen og ikke minst de menneskelivene som har gått tapt i Qatar, så er dette et spørsmål som idretten må avklare hvorvidt de skal delta på dette arrangementet eller ikke.

Idrettspresident Berit Kjøll spiller ballen videre til NFF.

– Dette er først og fremst Norges Fotballforbund som har fått disse spørsmålene. Vi har ikke vært i dialog med NFF rundt denne problemstillingen nå, men det er klart den aktualiserer seg. Vi hadde den oppe i fjor, og da var vi veldig tydelige på at vi har et prinsipp, og det er at vi mener at det er bedre å delta og ha dialog, fremfor å boikotte. Så må vi se om det er ting som nå gjør at vi må vurdere det annerledes.

– Flere fotballklubber har uttalt at de mener at dialog ikke er nok. Hva synes du om det?

– Jeg ser at vi har Qatar nå, det kommer et OL i Kina snart. Det er mange komplekse problemstillinger og internt i idretten diskuterer vi dette og vil stå samlet når det gjelder hvordan vi vil forholde oss til deltakelse.

PRESSEKONFERANSE: Erna Solberg, Abid Raja og Berit Kjøll møtte pressen etter møte om situasjonen for norsk idrett i lys av coronapandemien Foto: Berit Roald

Odd, Brann, Viking og Strømsgodset har fulgt etter Tromsø og oppfordret til boikott av det kontroversielle mesterskapet.

Onsdag kom det frem at styret i Rosenborg Ballklubb ikke støtter Tromsø ILs oppfordring til boikott av VM i Qatar 2022. Det kommer frem i klubbens årsmelding, gjengitt av Eurosport.

– Styret er enig i intensjonen i forslagsstillernes saksfremlegg, men ønsker å forholde seg til offisiell norsk utenrikspolitikk, både i forhold til Qatar og øvrige nasjoner, heter det i klubbens årsmelding.

Flere profilerte fotballspillere fra klubber i Eliteserien har kastet seg inn i debatten.

– Det hadde vært helt fantastisk om vi hadde hatt muligheten til å boikotte og stilt oss på rett side av menneskerettighetene, sier Viking-spiller Kristoffer Løkberg.

– Nå tenker jeg at hvis jeg hadde spilt med flagget på brystet, og feirer en scoring, da danser jeg på gravplassen til flere tusen medmennesker. Er det så jævlig kult da? spør Stabæk-stopper Yaw Amankwah.

Den ansvarlige arrangementskomiteen i Qatar sier i en uttalelse til The Guardian at de alltid har ønsket å opprettholde en åpenhet rundt forholdene i VM-landet:

«Vi bestrider antagelsene rundt hvor mange arbeidere som har mistet livet på våre prosjekter. Vi er veldig lei oss over at disse tragediene har funnet sted og har etterforsket alle for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen.»