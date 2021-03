RBK kvinner med millionunderskudd: – Dette er ikke dramatisk

Sportslig suksess til tross, økonomisk så 2020 blodrødt ut for Rosenborg kvinner.

JUBEL: 2020 var et år med mye jubel på banen for Rosenborg kvinner. Utenfor var det ikke like mye. Foto: Carina Johansen

På mange måter kan man si at 2020 var et drømmeår for Rosenborg-kvinnene. Etter at trønderne foretok navnebyttet fra Trondheims-Ørn til Rosenborg skjedde det nærmest en revolusjon på banen.

Over et tiår som middelhavsfarer i Toppserien var byttet ut med gullkamp. Sesongen endte med sølv og Europa-spill året etter. En knallsterk presentasjon, men det hele hadde sin pris.