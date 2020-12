Gregersen er årets spiller på RB-børse. Dette sier han om MFK-fremtiden

Alt startet med en SMS fra Ole Gunnar Solskjær for snart ti år siden. Etter en berg-og-dalbane med tre utlån siden den gang, er Stian Rode Gregersen nå årets spiller på Romsdals Budstikkes spillerbørs i 2020.

Stian Rode Gregersen med RB-kruset, som et synlig bevis på at han er året spiller i Romsdals Budstikke. Daniel Nerli Gussiås

23. des. 2020 17:00 Sist oppdatert 11 minutter siden

Midtstopperen fra Kristiansund har imponert alle som har fulgt MFK i år, og virkelig gitt svar på tiltale mot de som var skeptiske til ham før sesongstart. Han endte på et snitt på 6,43 på RB-børsen, like foran Magnus Wolff Eikrem, som endte på 6,38. Disse to var et godt stykke foran nestemann, som var Martin Bjørnbak på 5,45.

– Jeg er utrolig stolt og ydmyk over å motta denne prisen. Det er utrolig hyggelig. Jeg må si at det er imponerende for en stopper å vinne dette. Vanligvis er det de offensive spillerne som får slike utmerkelser, og sånn skal det også være. Jeg gjør jo bare drittjobben, sier Gregersen med et stort glis i det han får overrakt prisen fra Romsdals Budstikkes sportsredaksjon.