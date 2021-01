Start holdt to evalueringsmøter i julen: - Krystallklart at vi vil ha investorene med videre

Lille julaften og i romjula var styrene i Start samlet for å diskutere veien videre etter nedrykket. Styreleder kan ikke utelukke at ansatte må gå.

IK Starts styreleder Dag Andersen under årsmøtet i 2020. Steffen Stenersen

Nå nettopp

– Vi hadde to møter i julen med både IK-styret og AS-styret og administrasjonen. Et møte lille julaften og et nytt 30.desember. Vi har begynt å evaluere hva som har blitt gjort, sier IK Starts styreleder Dag Andersen.

22. desember rykket Start ned for andre gang siden Start En Drøm med investorene kom inn i klubben sommeren 2017. 4–0 mot Vålerenga sendte klubben rett ned.