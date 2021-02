Rosenborg-spiller skal trene med AaFK

Mikkel Konradsen Ceïde (19) skal vise seg fram for Lars Arne Nilsen.

Mikkel Konradsen Ceïde (t.h), her sammen med sin tvillingbror Emil, er på besøk i AaFK. Foto: Sindre Vartdal/Adresseavisen

Etter at AaFK solgte Daan Klinkenberg til den svenske klubben Mjällby søndag, har klubben kun Jonas Grønner og Håvard Mork Breivik igjen på stopperplass. Når planen i tillegg er at sistnevnte skal lånes ut, så sier det seg sjøl at midtstoppere er prioritert i spillerjakten.

Den svenske midtstopperen David Fällman (31) fra Hammarby blir trolig første midtstopper inn, men klubben er på jakt etter minst én til i den posisjonen. Nå får Rosenborg-midtstopper Mikkel Konradsen Ceïde sjansen til å vise seg fram på Color Line stadion.