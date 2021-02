Soltvedt slutter i Brann: – Overraskende

Brann melder på sin hjemmeside at sportssjef Rune Soltvedt (50) gir seg i jobben 1. mars. I en pressemelding hevdes det at det «ikke ligger dramatikk bak beslutningen.»

SLUTTER: Rune Soltvedt (t.v.) slutter som sportssjef i Brann om under en uke, melder klubben i dag. Her sammen med trener Kåre Ingebrigtsen i august i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes

22. feb. 2021 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Han slutter 1. mars, melder Brann på sin hjemmeside. Soltvedt har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse. Det skal holdes pressekonferanse på Brann Stadion kl. 11.

«Det ligger ingen dramatikk bak beslutningen, annet enn at partene nå avslutter et langt og godt samarbeid. Brann ønsker å takke Rune for en formidabel innsats for klubben gjennom 15 år, de siste seks år som sportssjef, og for hans integritet og lojalitet.» står det i pressemeldingen fra klubben.

Soltvedt begynte i Brann i 2005 som trener for guttelaget, og fikk fast ansettelse i utviklingsavdelingen to år senere. Han trente også klubbens G16-lag, som tok NM-gull i 2010. Senere har han jobbet som utviklingssjef, før han ble sportssjef i 2014.

Sportskommentator i BT, Anders Pamer, reagerer slik på Soltvedts avgang:

– Soltvedt har fått en del kritikk, men det var overraskende for alle, sier Pamer til VG.

– Hva er det som ikke har fungert?

– Brann har i lang tid ikke satset på unge spillere, og hatt en aldrende stall som det ikke har vært videresalgs potensial i. Soltvedt gjorde noen strategiske feil etter sølvet, der de bare satset på etablerte spillere, sier Pamer og plukker ut følgende høydepunkt fra sportssjefens tid i klubben:

– Opprykket i 2015, sølvet og samarbeidet med Lars Arne Nilsen. Han var med på å bygge opp Brann til en toppklubb. Soltvedt har vært en mann som har preget Brann lenge.