TILs nye toppsjef «måtte telle til 10» før han skulle snakke med pressen: – Dramatisk

Nysjefen Øyvind Alapnes hadde en plan om å se laget sitt for første gang. Hadde den vært planlagt halvannen time tidligere, ville han fått ønsket sitt oppfylt. Nå venter en kamp mot klokka for at norsk fotball skal rekke seriestarten.

PÅ PLASS: Øyvind Alapnes ikledd TIL-genseren inne i Senja Storhall. I bakgrunnen TIL-spillerne etter treningen. Foto: Stein Wilhelmsen / Folkebladet

19. feb. 2021 19:04 Sist oppdatert nå nettopp

Med kampstart for treningskampen mot Senja klokken 16.30 fredag ettermiddag var opplegget klar for TIL. De var allerede torsdag på plass på Senja for å få trent i den nye hallen i Islandsbotn, etter den drøye 16 mil lange bussturen fra Tromsø.

Toppfotballen har nemlig hatt et unntak som har gjort at de kan spille treningskamper. Der andre eliteidretter, som basketball, volleyball og ishockey i flere uker har hatt forbud mot å spille. Noe TIL forholdt seg til. Men i timene før kampstart oppsto det forvirring rundt om denne kampen kunne spilles.