Tidligere TIL-sjef: Derfor mener jeg TIL bør flyttes fra Alfheim

Kristian Høydal var sentral da TIL etter 15 år fikk bygget fotballhall på Bjerkaker. Dermed er timingen riktig for det han mener er det neste store TIL-prosjektet.

PÅ NYE TRAKTER: I stedet for poeng og nye spillere jakter Kristian Høydal på turister i jobben som direktør for Arctic Travel Company. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

38 minutter siden

Snitt-tiden på hvor lenge TILs daglige ledere sitter i jobben er under to år. Slik sett var Kristian Høydal med på å øke det tallet ettersom han var i stillingen fra 1. oktober 2018 til 31. desember 2020, før han ga stafettpinnen over til Øyvind Alapnes.

Men Høydal satt også i TILs styre og sportslige utvalg i fire år mellom 2014 og senvinteren 2018. Noe som betyr at han med et seks måneder unntak har vært i klubben de siste syv årene.