Chelsea i kalasform – ydmyket Crystal Palace

(Crystal Palace-Chelsea 1–4) Crystal Palace skal være glad det fortsatt ikke er tillatt med publikum på tribunene i Premier League. Lørdag ble de ydmyket og rundspilt av Chelsea.

RÅTT PARTI: Kurt Zouma (15) blir gratulert av Cesar Azpilicueta etter å ha satt inn 3–0-målet for Chelsea. Til venstre Christian Pulisic, til høyre Antonio Rüdiger. Foto: MIKE HEWITT/AFP

10. apr. 2021 20:20 Sist oppdatert 21 minutter siden

De første 45 minuttene var det enveiskjøring mot Crystal Palace-målet. Det var en omgang med «powerplay» eller trestjerners «five-a-side»-fotball, om du vil.

Det gikk vel 25 minutter før Chelsea-keeper Edouard Mendy fikk sin første touch på ballen. Det sier litt om katastrofeåpningen til Crystal Palace og festfotballen til London-rivalen.

Da hadde Kai Havertz (8 min.) og Christian Pulisic (10. min) scoret 1–0 og 2–0. I det 30. minutt knuste Kurt Zouma tidligere Chelsea-stopper Gary Cahill i en duell og headet inn 3-0 på bakerste stolpe.

Chelsea kunne fort ha fått et par til, men en redning på streken av Patrick Van Aanholt og en feberredning av keeper Vicente Guaita sørget for at det ble med tre baklengs til pause.

Stygg statistikk

Chelsea slapp foten litt av gasspedalen i 2. omgang. Kanskje ikke så rart når de allerede tirsdag skal spille returkampen i Champions League mot Porto på «hjemmebane» i Sevilla.

Da Crystal Palace fikk sin første ordentlige sjanse, så benyttet Christian Benteke muligheten. Det ble rått parti på bakerste stolpe da Benteke var i luftduell med Ben Chilwell. Da var det spilt 63 minutter.

Det ble ingen jakt på en ny redusering, for Chelsea fortsatte å skape trøbbel for Palace-forsvaret. I 78. minutt ble Christian Pulisic tomålsscorer da han fullførte et løp på bakerste stolpe etter et perfekt innlegg signert innbytter Reece James.

– Den første halvtimen var utmerket. Vi var «sultne», full av selvtillit og vi var aggressive. Så begynte vi å slurve litt. Men alt i alt var dette et steg i riktig retning, oppsummerte Chelsea-manager Thomas Tuchel overfor Sky Sports.

PS! Crystal Palace har nå tapt de syv siste Premier League-kampene mot Chelsea.