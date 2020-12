Forlenger med TIL - nå venter samtaler med Bodø/Glimt

Sparebanken Nord-Norge har skrevet ny treårsavtale som hovedsamarbeidspartner for TIL.

NY AVTALE: Markedsdirektør i TIL, Trond Steinar Albertsen og konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Liv Ulriksen, skrev mandag under ny avtale som hovedarbeidspartner for TIL. Håkon Steinmo

14. des. 2020 11:37 Sist oppdatert nå nettopp

Sparebanken Nord-Norge har vært TILs hovedsamarbeidspartner siden midten av 1990-tallet og skrev mandag morgen under en ny treårsavtale med TIL.

– Vi har hatt reelle forhandlinger og det er to partner som skal bli enig. TIL må velge hvem de vil ha som hovedsamarbeidspartner, og at vi ønsket å fortsette som det, var det ingen tvil om. Vi har lagt frem et tilbud som vi ble enige om og begge parter er fornøyd med. TIL er viktig for byen og står for mange av de samme verdiene som Sparebanken Nord-Norge gjør. Derfor er vi med i en ny treårsavtale, sier konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Liv Ulriksen til iTromsø.