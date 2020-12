Molde-treneren får ros: – Det finnes ikke en grunn i verden til å kritisere ham

Eurosports eliteserieeksperter mener MFK har gode grunner til å være fornøyd med årets sesong.

Erling Moe har ledet Molde til sølv og 16-delsfinale i Europa League i 2020-sesongen. Svein Ove Ekornesvåg

Kenneth Fredheim har kommentert flere av årets Molde-kamper for Eurosport. Etter at Vålerenga bare klarte 2–2 borte mot Viking torsdag, er det klart at Molde har sikret andreplassen i Eliteserien i 2020.

Suverene Bodø/Glimt var det ikke noe å gjøre med, selv om MFK er det eneste laget i Eliteserien som har slått nordlendingene denne sesongen.