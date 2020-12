Peter Orry Larsen spilte sin siste hjemmekamp for AaFK: - Rart og vemodig

Midtbanesliteren med 280 kamper for AaFK i eliteserien fikk ikke den avslutningen han ønsket seg, da hjemmelaget ble knust 1–4 av Strømsgodset.

En lang karriere er straks over. Peter Orry Larsen takker av. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Det var selvsagt ikke slik jeg ønsket å avslutte, med tap på hjemmebane. Men det er litt ambvivalente følelser. Det er vemodig og trist å skulle gi seg som fotballspiller, samtidig som jeg er stolt og glad for det jeg har fått til i en klubb som betyr veldig mye for meg, sier Peter Orry Larsen etter sin 280. eliteseriekamp for AaFK.

Med det er Orry Larsen spilleren som har spilt klart flest kamper i eliteserien for de oransje, fra han fikk debuten mot Viking tilbake i 2007.

– At jeg har mest eliteseriekamper er ikke noe jeg har tenkt så mye på, men det er klart at det gjør meg stolt. Jeg har sterk tilhørighet til AaFK, som har vært en stor del av mitt liv, sier Orry Larsen.

Hva er høydepunktet i karrieren?

– Cupgullene (Norgesmester i 2009 og 2011) er selvsagt spesielt, men rent personlig husker jeg best da jeg avgjorde kampen mot Vålerenga på brassespark, sier Orry Larsen.

Målet han snakker om gav AaFK 2–1 mot Vålerenga høsten 2011. Dette er trolig det fineste målet som er scoret av en AaFK-spiller i eliteserien noen gang. Ellers har Orry Larsen også fått med seg europacupspill for AaFK, i klubbens gyldne periode etter NM-gullene.

Like stolt er ikke midtbanesliteren når han skal oppsummere dagens kamp, som ble et bilde på AaFKs elendige sesong. Enkle baklengsmål og et stygt tap mot en middelmådig motstander.

Elendig sesong

– Jeg synes vi begynner bra og har taket på Strømsgodset de første ti minuttene. Da skaper vi sjanser og kan ta ledelsen. Men så roter vi det til bakover og slipper inn et mål. Da faller vi sammen. Resten av kampen er slurvete og dårlig fra vår side, før vi løfter oss litt igjen mot slutten. Men da er det allerde avgjort, sier Orry Larsen, som ikke vil gi seg ut på noen analyse av årets sesong helt ennå.

– Vi skal evaluere sesongen skikkelig etter sesongslutt. Jeg tar ikke det i mediene nå. Men vi har mye å ta tak i og er nødt til å være veldig ærlige i evalueringen. Det tror jeg vi skal komme styrket ut av, for her er mange tøffe og ressursterke folk i klubben. Vi skal snu dette, men det blir nødvensdigvis ikke så enkelt, sier Orry Larsen som ikke er så veldig bekymret på AaFKs vegne, selv etter tidenes svakeste eliteseriesesong.

– AaFK kommer tilbake, sier Orry Larsen.

Men det blir uten hedersmannen fra Skavøypoll. Han har spilt sin siste kamp i Ålesund. Nå venter nye utfordringer.

– Jeg er straks ferdig med utdannelsen. Jeg ser fram til en ny karriere og jobb som fysioterapeut fra sommeren av, sier Peter Orry Larsen.