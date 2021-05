Har fått MR-svar: Gode nyheter for RBK-kapteinen

Markus Henriksen har fått svar på MR-bildene. - Fantastisk. Jeg fryktet det verste, sier han om svaret.

Var skeptisk: Nå viser det seg at Henriksens kneskade ikke blir veldig langvarig. Her med fysio Ole Næss. Foto: Fredrik Varfjell

15. mai 2021 16:20 Sist oppdatert nå nettopp

Markus Henriksen har fått en leddbåndsskade i kneet, og anslås å være ute i fire uker.

Det melder rbk.no lørdag ettermiddag.

- Markus har en leddbåndskade mellom grad 1 og 2. Vi forventer han tilbake om fire uker, sier RBK-lege Reidar Due til RBK.no.

- Det var fantastiske nyheter å få. Jeg fryktet selvfølgelig det verste, og er glad for at det ikke var verre, sier Henriksen selv.

Snakket fredag. Det var en skuffet, men fattet Henriksen som møtte Adresseavisen fredag. Her med mediesjef Jørgen Stenseth. Foto: Christian Stendal

Tøff duell

Det var etter en halvtimes spill mot Viking at uhellet var ute for Henriksen. Da hadde han først gitt RBK ledelsen med et herlig langskudd, før han havnet han i en duell mot Vikings unggutt Harald Nilsen Tangen. Begge forsøkte å nå ballen, og dundret i hverandre i stor fart.

Henriksen ble liggende og vri seg i smerte, og hadde det helt tydelig ikke godt.

Torsdag kveld snakket RBK-lege Due om leddbåndet på innsiden av høyre kne, men kunne ikke garantere for noe før etter Henriksen hadde tatt MR-bilder.

Fryktet korsbånd

Disse tok Henriksen fredag ettermiddag, og lørdag fikk han altså meget positive svar.

For det var en fattet, men skuffet RBK-kaptein som snakket med Adresseavisen fredag:

– Det er bare å krysse fingrene for at det ikke er for langvarig. Det kjentes vondt da det skjedde, sa han - og fortsatte:

– Jeg håper for all del at det ikke er korsbånd eller noe slikt. Håper og tror.

– Er du bekymret for det?

– Korsbånd er det verst tenkelige, selvfølgelig, så det håper jeg absolutt å slippe, svarer Henriksen, der han gikk med en stor skinne rundt det venstre kneet - og krykker.

Nå kan han altså puste lettere. Og kan være tilbake allerede etter landslagspausen, i midten av juni.