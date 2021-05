Jostein snakker ut om sin største nedtur: – Jeg gråt

Jostein Maurstad Gundersen (25) var en av TILs beste spillere i fjorårssesongen. Kontrastene er store til hans største nedtur på fotballbanen.

TIL-PROFIL: Jostein Gundersen stilte opp til et langt intervju dagen før TIL møtte Rosenborg for en drøy uke siden. Foto: Øyvind Sivertsen

4. mai 2021 19:00 Sist oppdatert 28 minutter siden

iTromsø møter TIL-stopperen på Scandic Lerkendal, i forbindelse med oppgjøret mot Rosenborg for en drøy uke siden. Han har svært gode – og svært dårlige – minner fra Trondheim. Det var her TIL tok en kjempeskalp 16. mai 2017 med 2-1 over Rosenborg.

– Et av de største øyeblikkene mine i TIL. Et fullsatt Lerkendal. Kompiser på tribunene. Og så slo vi Rosenborg. Et av de beste minnene jeg har fra fotballbanen, sier Gundersen til iTromsø.