Dennis (23) omfavnes av italienske fans. - Kan se for meg å bli her i mange år

Dennis Johnsen (23) fra Tiller kjemper om opprykk til Serie A og omfavnes av fansen når han rusler i gatene.

Venezia-fan og gondola-kjører Emiliano «Mimi» Lorenzato la kjapt merke til nordmannen og spurte pent om en selfie. Foto: Sverre Nodland

Lørdag storspilte Dennis Johnsen og Venezia foran folketomme tribuner da de tok innpå toppen i Serie B. Tirsdag spilte de uavgjort, 2–2 borte mot Pisa, og drømmen om opprykk lever.

– Selv om jeg gjerne skulle hatt flere målpoeng gjennom sesongen, så har det vært

et veldig bra år. Italia er et land jeg trives svært godt i, og hvor jeg kan se for meg å

bli i mange år til.