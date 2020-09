Haaland og Sørloth herjet i storseier: – Verdensklasse

To norske spisser satte alt som kunne ligne en målsjanse i mål. Ikke med flaks, men med stil og dyktighet. Norge var tilbake på sporet mot Nord-Irland.

Erling Braut Haaland har akkurat sendt Norge tilbake i ledelsen. Det er bare gått syv minutter av kampen og Norge leder 2–1. Peter Morrison, AP/NTB scanpix

7. sep. 2020 22:35 Sist oppdatert nå nettopp

Nord-Irland – Norge 1–5

– Verdensklasse, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland som har møtt mange gode spisser i sin lange karriere som fotballspiller. Han snakket om Erling Braut Haaland etter Norges femte mål, og han kunne inkludert spissmakker Alexander Sørloth. Det var disse to som i sørget jubelbrus inn i de tusen hjem, etter sørgestemningen det samme laget hadde produsert sist fredag mot Østerrike.

Etter kampen analyserte den samme Hangeland innsatsen deres slik:

– I Sørloth og Haaland har Norge et spisspar som kan skremme ethvert stopperpar i verden.

Og de to hovedpersonene kommenterte sin egen innsats slik da de ble intervjuet av TV 2 etter kampen:

– Det fungerte veldig bra. I dag så du at vi koste oss begge to. Det var en fin kamp, sa Haaland.

– Vi har veldig fine relasjoner mellom oss og tenker likt. Det er deilig å ha en sånn makker, sa Alexander Sørloth.

Trener Lars Lagerbäck var en fornøyd mann på Windsor Park i Belfast.

– Det var fantastisk deilig å slå tilbake slik. Målene var veldig bra, men det som også kombinasjonsspillet bra. Det er slik vi ønsker å spille med raske omstillinger. Det var det mest positive med denne kampen, sa svensken til TV 2.

Den store kontrasten

Det handlet om poeng i Nations League, FIFA-ranking, selvtillit før den viktige Serbia-kampen og ære. Ikke minst ære. Norge ville legge bak seg elendigheten fra sist fredag på Ullevaal. En tapt kamp mot Østerrike med underholdningsverdi på nivå med den mye omtalte malingen som tørker.

Les også Noe helt nytt kan være på gang

Den store kontrasten

Det handlet om poeng i Nations League, FIFA-ranking, selvtillit før den viktige Serbia-kampen og ære. Ikke minst ære. Norge ville legge bak seg elendigheten fra sist fredag på Ullevaal. En tapt kamp mot Østerrike med underholdningsverdi på nivå med den mye omtalte malingen som tørker.

Erling Braut Haaland setter inn Norges femte mål. En scoring som fikk TV 2-eksperten til å utbryte: – Verdensklasse. Paul McErlane, NTB scanpix

Da ble kontrasten til det som skjedde de første 20-minuttene i Belfast en stor. Fotballsirkus med tre norske artister på jobb (ja, i tillegg et par ufrivillige «klovner» i det norske forsvaret).

Først artist ut var Mohamed Elyounoussi. Tilbake på landslaget. Stefan Johansens langpasning koste seg på kassen et tidels sekund før han brente til på hel volley. 1–0 og tidtageren hadde ikke registrert to minutter.

Lars Lagerbäck fikk flere svar i kampen mot Nord-Irland. Han lette etter flere muligheter og avsluttet kampen med tre spisser. LORRAINE O' SULLIVAN, Reuters/NTB scanpix

Les også Børsen: Haaland var best – slik vurderes de norske spillerne

Minuspoenget

Så bare et par minutter senere var det minuspoeng på blokken til Lars Lagerbäck. Even Hovland og Kristoffer Ajer ble utspilt og lurt. 1–1 bare seks minutter ut i kampen.

Det var likevel Norge som viste seg å ha artistene i dette fotballsirkuset. Erling Braut Haaland var nådeløs fra 16 meter. Ballen suste langt bort i et hjørne som keeper Bailey Peacock-Farrell aldri hadde tenkt å slenge seg. Det ble notert syv minutter og 2–1 til Norge.

Men det var flere offensive krefter som var på jobb. I det 19. minutt ekspederte Alexander Sørloth et bananskrudd innlegg fra Haitam Aleesami effektivt i mål. Dermed hadde Norge sikret seg noe som kunne ligne en sikker ledelse.

Så ble det midlertidig slutt på festen. Høyt press, tversoverpasninger, lange pasninger uten adresse og i det hele tatt var det et lavere nivå det som skjedde de siste 25 minuttene av første omgang enn i de første 20.

Even Hovland sto for den ene norske tabben da han slapp nordirene til etter fem-seks minutter. Men det ble med det ene baklengsmålet. LORRAINE O' SULLIVAN, Reuters/NTB scanpix

Fortsatte festen

Nordirene hadde knapt ristet av seg garderobestemningen før måljegerne på topp hos Norge dro på tokt igjen. Kjedsomheten på slutten av første omgang var blåst bort. Haaland dundret av gårde etter et halvt minutt. Rev seg løs og sendte ballen videre til Alexander Sørloth som tappet ballen sikkert i mål.

Norge hadde fått to målmaskiner som fungerte. Til sammen hadde de to scoret rundt 70 mål for sine klubber de siste 12 månedene. Nå fungerte de sammen på landslaget. Denne kvelden hadde de nå tre mål på kontoen kalt landslagsmål.

Så trillet Norge ball en stund igjen. Kjedelig og forutsigbart. Før det kom en aldri så liten eksplosjon, og Erling Braut Haaland endte opp med ballen. I mål med den. Kunne jo ikke være noe dårligere en spissmakker Sørloth. Dermed hadde superspissene to hver. Målet var vakkert.

– Det var bare å finne roen og få den inn i mål, sa Haaland til TV 2 da han skulle beskrive sin siste scoring.

Norge ledet 5–1 og kunne kontrollere det hele inn. Så god kontroll hadde Norge at han like godt tok ut sin kaptein Stefan Johansen og satte inn den tredje superspissen han hadde i troppen. Joshua King kom inn og la seg til høyre for de to andre måltyvene.

Men nå hadde kampen mistet mye av temperaturen. Nord-Irland gjorde noen forsøk på pynte på resultatet. Norge kontrollerte det hele inn.