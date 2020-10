Selvkritisk Lie la seg flat etter kjempebrøleren – baklengsmålet forundret AaFK-treneren

Andreas Lie skapte trøbbel for Aalesund med en grusom keepertabbe.

6 minutter siden

AaFK - Odd 0–3

På 0–0 like før pause fikk Odd frispark. Odin Bjørtuft tok fart og skrudde ballen rundt muren. Den hadde ikke alftfor stor fart, og Lie så tilsynelatende ut til å ha kontroll på ballen. Så la han seg ned for å fange ballen, men den spratt over målvakten til 1–0.